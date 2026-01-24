El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería refuerza su plantilla con 45 nuevos profesionales - JUNTA

ALMERÍA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha reforzado su plantilla con la incorporación de un total de 45 nuevos profesionales sanitarios, una medida que contribuirá de forma directa a mejorar la capacidad asistencial y la calidad de la atención prestada a la ciudadanía.

Este refuerzo se enmarca en la ampliación de plantilla aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y tiene como objetivo consolidar la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema sanitario público, así como dar respuesta a las necesidades asistenciales actuales y futuras del Área Norte de la provincia.

La nueva dotación de personal se concentra fundamentalmente en el ámbito de la Atención Primaria, con la incorporación de tres matronas, seis fisioterapeutas, dos enfermeras gestoras de casos de centros residenciales de personas mayores y una enfermera de cuidados paliativos, perfiles clave para una atención integral, cercana y centrada en las personas.

Gracias a esta ampliación, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería alcanza un total de 10 matronas, lo que permitirá reforzar el seguimiento del embarazo, la atención al parto y el puerperio, así como los programas de salud sexual y reproductiva.

En el ámbito de la fisioterapia, la plantilla se incrementa hasta un total de 21 fisioterapeutas, avanzando en el objetivo de garantizar el acceso a este servicio en los centros de salud y potenciando el abordaje precoz de patologías musculoesqueléticas y procesos crónicos.

Asimismo, la incorporación de dos enfermeras gestoras de casos en residencias de personas mayores, que eleva el número total desde las tres existentes, supone un impulso fundamental para mejorar la coordinación asistencial con los centros sociosanitarios, reforzando la atención a uno de los colectivos más vulnerables.

A ello se suma la dotación de una enfermera de cuidados paliativos, que permitirá mejorar la atención domiciliaria y el acompañamiento a pacientes y familias en situaciones de especial complejidad.

Con esta ampliación de plantilla, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería reafirma su compromiso con una sanidad pública de calidad, accesible y equitativa, orientada a las necesidades reales de la población y al fortalecimiento continuo de sus servicios asistenciales.