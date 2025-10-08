Finalizan las obras de dos nuevas depuradoras en Canjáyar (Almería) con una inversión de 1,2 millones de euros

SEVILLA 8 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la finalización de las obras de dos nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en la provincia de Almería para tratar los vertidos de los residentes en la localidad de Canjáyar y en la barriada de Alcora del mismo término municipal, con una inversión global cercana a 1,2 millones de euros.

Según ha destacado la Junta de Andalucía en una nota, la EDAR de Canjáyar, construida en 1998, "no cumplía la normativa vigente en materia de depuración ni tenía capacidad para tratar los vertidos de los residentes en este término municipal almeriense". Ante esta situación, la Administración autonómica impulsó la construcción de dos nuevas infraestructuras con capacidad para dar servicio a más de 1.900 personas.

En concreto, la depuradora ubicada en Canjáyar tiene capacidad para tratar 310 metros cúbicos de aguas residuales al día, mientras que la EDAR de la barriada de Alcora puede depurar siete metros cúbicos diarios.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha conocido la situación de los embalses de Andalucía, que se encuentran al 43,76 por ciento de su capacidad total, al contar con 5.236 hectómetros cúbicos de agua.

Este volumen ha supuesto un descenso de 57 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, un incremento de 1.812 hectómetros cúbicos en comparación con la misma fecha de 2024 y de 728 hectómetros cúbicos respecto a la media de la última década.

En cuanto a las diferentes demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir almacena actualmente un total de 3.363 hectómetros cúbicos, que representan el 41,88 por ciento de su capacidad.

Esto implica 34 hectómetros cúbicos menos que hace una semana, pero un aumento de 963 hectómetros cúbicos respecto a la misma fecha del año pasado. En el caso del promedio de los últimos diez años, la cuenca tiene actualmente 512 hectómetros cúbicos más.

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas acumulan 529 hectómetros cúbicos de agua, el 45,89 por ciento de su capacidad, tras perder ocho hectómetros cúbicos en siete días, lo que equivale a una disminución del 0,69 por ciento.

En comparación con la misma semana de 2024, el agua embalsada ha aumentado en 267 hectómetros cúbicos, y respecto a la media de la década, la demarcación cuenta con 75 hectómetros cúbicos más.

En cuanto a Guadalete-Barbate, los embalses de esta cuenca reúnen 695 hectómetros cúbicos, el 42,1 por ciento de su capacidad, con una reducción de siete hectómetros cúbicos desde la pasada semana, equivalente al 0,42 por ciento.

Sin embargo, este volumen supone un crecimiento de 356 hectómetros cúbicos respecto a la misma fecha del año pasado y una subida de 45 hectómetros cúbicos en cuanto al promedio de los últimos diez años.

La demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza almacena un total de 649 hectómetros cúbicos, el 58,21 por ciento de su capacidad, lo que representa una reducción de ocho hectómetros cúbicos en siete días, un 0,72 por ciento menos.

Respecto a la misma semana de 2024, el agua embalsada en esta cuenca ha aumentado en 226 hectómetros cúbicos, y se observa un incremento de 96 hectómetros cúbicos en comparación con la media de los últimos siete años.