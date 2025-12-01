La ilustradora Ilu Ros conversa este martes sobre su trayectoria con estudiantes de arte en Almería

La ilustradora Ilu Ros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, presenta este martes 2 de diciembre a las 19,00 horas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería un encuentro con la ilustradora Ilu Ros, autora de la biografía ilustrada 'Federico' y de 'Una trilogía rural', galardonada con el primer premio al libro mejor ilustrado del año del Ministerio de Cultura.

Ros compartirá su trayectoria, sus referencias estéticas y técnicas de ilustración ante el alumnado de la escuela, acompañada por los artistas gráficos y docentes Chema Hedrera y Javier Leal, en una cita con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Ilu Ros, licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual (CAV), cuenta que encuentra la inspiración en lo cotidiano, las ciudades que visita, las personas que la rodean o la música que escucha.

La ilustradora ha sido finalista del Poster Prize for Illustration, premio concedido por la Association of Illustrators y el London Transport Museum de Londres. En 2018 publicó su primer libro 'Hey Sky, I'm on my Way: A book about influential Women'.

Su publicación 'Cosas nuestras' en 2020 fue seleccionada para representar la sección española de la Bienal de Ilustración de Bratislava en 2021. Un año más tarde publicó 'Federico', una biografía ilustrada de García Lorca que ha sido un fenómeno editorial, alabado unánimemente por la crítica, los libreros y los lectores, y galardonado con el premio Libro Murciano del Año.

También ha sido seleccionado como uno de los mejores cómics del año según 'The Objective' y una de las 30 mejores biografías según 'Elle'. En 2022 regresó al universo del escritor granadino en 'Una trilogía rural', primer premio al libro mejor editado, donde adapta las piezas más dramáticas del poeta, 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba'.

Su último libro es 'Una casa en la ciudad', que trata sobre la búsqueda de un lugar en el mundo y la constatación de que la vida no es más que aquello que transcurre durante ese proceso de búsqueda.