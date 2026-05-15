Una jornada sobre IA aplicada a la prevención de riesgos laborales reúne en Almería a 80 profesionales

Participantes en la jornada sobre IA aplicada a la prevención de riesgos laborales celebrada en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Almería ha reunido a 80 profesionales en una jornada sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la prevención, organizada en colaboración con Mutua Asepeyo.

Entre los asistentes han figurado personal técnico de prevención de riesgos laborales, medicina del trabajo y vigilancia de la salud; responsables de empresas y administraciones; servicios de prevención; delegados y delegadas de prevención; Inspección de Trabajo; mandos intermedios, así como entidades o personas interesadas en la IA aplicada a la prevención de riesgos laborales.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, el encuentro ha tenido como objetivo dar a conocer cómo esta herramienta puede aportar soluciones "novedosas y eficaces" en materia de seguridad laboral, así como mejorar las medidas preventivas, proteger a las personas trabajadoras y ayudar a anticipar accidentes.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería, Amós García Hueso, ha destacado la importancia de acercar a los profesionales de la seguridad laboral y a las empresas las aplicaciones de la IA en la prevención de riesgos laborales, así como su utilidad para reforzar las medidas preventivas y proteger a las personas trabajadoras.

En la organización de la jornada han colaborado Mutua Asepeyo, Coexphal, APA, Aespla, Oinse, Elecnor y el proyecto Ergonautas de la Universidad Politécnica de Valencia, entidades a las que García Hueso ha agradecido su cooperación.

Asimismo, el responsable provincial de Empleo ha puesto a disposición de los asistentes los servicios del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y ha instado a sumar el esfuerzo de todos los agentes implicados en el ámbito del trabajo para reducir la siniestralidad.

García Hueso ha resaltado que la IA puede ayudar a reforzar la labor de los profesionales de la prevención gracias a sus aplicaciones en la interpretación de datos masivos, lo que "permite agilizar y optimizar la toma de decisiones, anticipar accidentes laborales, detectar patrones para alertar de riesgos y realizar una mejor evaluación de las medidas preventivas".

Otras aplicaciones de la IA incluyen la monitorización en tiempo real de los centros de trabajo para detectar condiciones que puedan suponer un peligro, como maquinaria defectuosa, posturas inadecuadas de las personas trabajadoras o altos niveles de exposición a ruidos o sustancias nocivas.

Además, la IA permite una mayor personalización de las medidas de prevención en cada puesto de trabajo y la medición de indicadores biométricos de frecuencia cardíaca, fatiga o hidratación para reducir el estrés y la sobrecarga.

La Junta ha señalado también que la IA tiene aplicaciones en la formación en prevención de riesgos laborales mediante simuladores de realidad virtual, que pueden ayudar a mejorar la preparación ante situaciones de riesgo.

EJEMPLOS PRÁCTICOS Y CASOS REALES

El director de Mutua Asepeyo en Almería, Armando Díaz Rueda, ha agradecido a las personas y entidades que han colaborado en la organización de la jornada su compromiso con la prevención de riesgos laborales, así como a los ponentes y asistentes.

Díaz Rueda ha explicado que la jornada ha incluido ejemplos de uso de la IA para potenciar la sensibilización en materia de seguridad laboral, entre los que ha mencionado soluciones ergonómicas y la campaña de seguridad vial de Coexphal que ha quedado como finalista de los Premios Asepeyo 2025.

Los expertos que han intervenido en la jornada han abordado diversas aplicaciones de la IA al ámbito de la seguridad y la salud laboral, con el foco en aspectos como el comportamiento seguro de las personas, la innovación, la prevención virtual en sistemas informáticos, la seguridad vial laboral o la ergonomía.

En el encuentro se han presentado ejemplos prácticos y casos de éxito reales de empresas que ya utilizan soluciones basadas en datos, además de abordar los desafíos que supone implementar esta herramienta desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad.

La jornada ha comenzado con la intervención de Antonio Díaz Ruiz, presidente de Aespla y director de Salud y Bienestar Laboral de APA, sobre la IA aplicada al comportamiento seguro de las personas. Le ha seguido la ponencia de Enrique Vilches Pérez y José Enrique Bueno Vilches, de la empresa Oines, sobre IA aplicada a la prevención virtual en el sistema informático.

Por parte de Elecnor ha intervenido el gerente de su Servicio de Prevención Mancomunado, Enrique Rodero Pedrero, quien ha hablado sobre innovación en IA en prevención de riesgos laborales.

La responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal, María Ángeles Álvarez Vázquez, se ha centrado en la IA como potenciador en la sensibilización de los riesgos laborales y ha expuesto la campaña de seguridad vial 'En Coexphal queremos que vuelvas todas las noches a casa'.

La última parte de la jornada se ha centrado en la IA aplicada a la ergonomía, con las intervenciones de José Enrique Aparisi Navarro, coordinador de prevención del Territorio Sureste de Asepeyo, acerca de la tecnología Mocap aplicada a TME en la hostelería; y de José Antonio Diego Más, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del proyecto Ergonautas, con la ponencia 'IA en ergonomía. De la captura del movimiento al diagnóstico con Ergoniza Intelligent'.