La Junta activa el Plan de Vialidad Invernal en Almería con 79 operarios, 380 toneladas de sal y 25 máquinas

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto a personal técnico y operarios del Plan de Vialidad Invernal durante la presentación del dispositivo en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Vialidad Invernal en Almería para el periodo 2025-2026, un dispositivo que dispone de 79 operarios, 380 toneladas de sal y 25 máquinas y vehículos para atender posibles nevadas en 308 kilómetros de carreteras de la red autonómica, más de un tercio del total provincial.

El plan se ha activado este mes de noviembre y se extenderá hasta finales de marzo, con un dispositivo especial para atender las vías de la provincia con riesgo de nieve, aunque este periodo "puede ampliarse si las olas o los frentes de frío se retrasan", según ha precisado la Junta en una nota.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha manifestado que "son las personas que se ponen manos a la obra, que trasladan todos los equipos a las carreteras y sacan adelante las situaciones complejas y complicadas en nuestra red viaria con cada nevada y con cada dana". En esa línea, ha agradecido "su encomiable trabajo, que es fundamental para que la seguridad vial sea y siga siendo un referente en Almería y en Andalucía".

El plan está ideado para garantizar la seguridad vial en 308 kilómetros, más de un tercio de los 868 kilómetros de la red de carreteras autonómicas almeriense. Son las que tienen mayor altitud, con riesgo de nevadas y heladas de la provincia de Almería.

El protocolo de actuación se realiza desde los distintos centros de conservación de que dispone el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, de manera conjunta con la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Emergencias 112 "para poder restaurar lo antes posible la normalidad de la red viaria autonómica y con el mínimo número de incidencias en ellas".

Los trabajos que se realizarán tendrán como finalidad que las incidencias en las carreteras competencia de esta Consejería "se resuelvan en la mayor brevedad y con los medios materiales y humanos necesarios para salvaguardar éstas y a sus usuarios".

El plan contempla también la priorización de las vías de alta capacidad como la A-92N o la A-92, así como la carretera A-334, por su importancia desde el punto de vista de la conectividad, "para asegurar su plena operatividad para servicios básicos y de emergencias".

Igualmente, se encuentran previstas zonas de embolsamiento para vehículos ligeros y camiones en torno a la A-92N en caso de resultar necesario restringir la circulación de vehículos pesados si nieva con intensidad, como el área de descanso de Las Nogueras o de Las Vicarías.

PLAN DE EMERGENCIAS

El Plan de Vialidad Invernal se sustenta en tres aspectos: el control exhaustivo de la información meteorológica, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); la aplicación de tratamientos preventivos y el desarrollo de una actuación rápida y, por último, la información a los usuarios.

Sobre este último punto, la Junta de Andalucía cuenta con un teléfono centralizado de información ciudadana, el 012, que entre otros servicios ofrece la información del estado real de las carreteras andaluzas. Este número de teléfono está operativo las 24 horas de los 365 días del año.

El Plan de Vialidad Invernal se engloba dentro del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones y Nevadas, en la que están integrados las administraciones estatal, autonómica y provincial.

Esta campaña activa al personal perteneciente a los distintos servicios de conservación de carreteras, además de personal del Infoca, así como a miembros de Protección Civil, del 112, Guardia Civil, Policía Nacional y Autonómica y Jefatura de Tráfico, entre otros.