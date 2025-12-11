La Junta destaca "la fuerza y la capacidad de crecimiento" de los almerienses en los XIII Premios La Voz

Fotografía familiar de los XIII Premios La Voz de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha puesto este jueves en valor "la fuerza, la creatividad y la capacidad de crecimiento de la sociedad almeriense" durante la clausura de los XIII Premios Almería de La Voz de Almería, celebrados en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de la capital almeriense.

Según ha trasladado la Consejería del ramo en una comunicado, Fernández-Pacheco ha felicitado a los seis galardonados, a quienes ha definido como "ejemplo del talento almeriense y de una provincia que lleva años demostrando que no tiene techo".

Durante su intervención, el consejero ha señalado que Almería ocupa actualmente un espacio "central" en las políticas del Gobierno andaluz: "Nunca antes la provincia había estado tan presente en las decisiones estratégicas de Andalucía".

Además, ha destacado que los Presupuestos de la Junta para 2026 contemplan casi 430 millones de euros de inversión, "la cifra más alta de los últimos años". Entre las actuaciones previstas ha resaltado mejoras en sanidad, educación, patrimonio y nuevas infraestructuras hidráulicas por valor de 51 millones de euros destinadas a reforzar la eficiencia del uso del agua en el sector agrícola.