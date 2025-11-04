La Junta renovará el firme de cuatro carreteras en Berja, Garrucha y Pulpí (Almería) antes de que finalice el año

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante una visita a las obras de renovación del firme en la red autonómica de carreteras en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado que iniciará entre finales de noviembre y principios de diciembre las obras de renovación del firme de cuatro carreteras en los municipios de Berja, Garrucha y Pulpí, en la provincia de Almería.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por más de un millón de euros a la empresa Mezclas y Firmes Almerienses el contrato de firmes, que se centrará en los tramos más deteriorados de estas vías, según ha precisado la Administración autonómica en una nota.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado "el esfuerzo inversor, con una mayor inversión en asfalto para actuar en carreteras que habían visto agravado su estado, sobre todo tras el paso de las diferentes danas".

Este contrato actuará en aquellas carreteras que, según los técnicos, "requerían de una actuación inmediata" dentro del Plan de Asfaltado y Resiliencia de la Junta. No obstante, ha avanzado que estas cuatro actuaciones "serán sólo un anticipo del contrato extraordinario de firmes que se va a ejecutar en 2026, que contempla 17,5 millones de euros para actuar de manera integral en torno a una decena de carreteras y autovías de la provincia".

Concretamente, la Consejería de Fomento tiene previsto actuar antes de final de año en la A-332 entre Pulpí y Cuevas de Almanzora, en la A-347 a la altura del término municipal de Berja, en la variante de Berja (A-358) y en el tramo más cercano de la vía de acceso al Puerto de Garrucha (A-370), "que sufre un importante desgaste por el paso de vehículos pesados".

Las obras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

Este paquete de firmes, con contratos en todas las provincias andaluzas, se integra en el Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz "para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras". Para 2026 se ha previsto una partida extraordinaria de 140 millones de euros que permitirá reforzar estas actuaciones.