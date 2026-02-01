Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open ATP
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 1 febrero 2026 8:32
Seguir en

Madrid, 1 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este domingo a las 09:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2025 US Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) Carlos Alcaraz
21/01/2025 Australian Open ATP (Cuartos de final) Novak Djokovic 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) Carlos Alcaraz
14/07/2024 Wimbledon ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) Novak Djokovic
18/11/2023 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 2-6) Novak Djokovic
20/08/2023 Western & Southern Open (Final) Carlos Alcaraz 1-2 (7-5, 6-7, 6-7) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Novak Djokovic
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Francesco Maestrelli 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic

Contador

Contenido patrocinado