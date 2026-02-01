Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este domingo a las 09:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2025
| US Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 0-3 (4-6, 6-7, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|21/01/2025
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Novak Djokovic
| 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-4)
| Carlos Alcaraz
|14/07/2024
| Wimbledon ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-6)
| Novak Djokovic
|18/11/2023
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|20/08/2023
| Western & Southern Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (7-5, 6-7, 6-7)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)
| Yannick Hanfmann
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Francesco Maestrelli
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic