La Junta subvenciona actuaciones para mejorar la accesibilidad en viviendas de Purchena, Vélez-Rubio y Berja (Almería)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, visita una vivienda de Berja en la que se ha instalado una silla salvaescaleras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Almería, Dolores Martínez, ha visitado diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad en viviendas ubicadas en los municipios almerienses de Purchena, Vélez-Rubio y Berja.

Estas intervenciones han sido subvencionadas por la Junta de Andalucía en un 80 por ciento, al tratarse de personas mayores de 65 años o con algún tipo de discapacidad, con el objetivo de facilitar su permanencia en los hogares en condiciones adecuadas de autonomía y seguridad, según ha trasladado la Administración autonómica en una nota.

En el municipio de Purchena, la intervención ha consistido en la adaptación de una estancia de la vivienda como baño accesible, mediante la ampliación de la puerta de acceso y la colocación de suelo antideslizante.

Asimismo, se ha llevado a cabo la instalación de sanitarios adaptados, como lavabo sin pedestal, grifería gerontológica, inodoro con asideros y ducha a nivel del suelo. Esta actuación ha contado con un presupuesto subvencionable de 12.889,12 euros y una subvención concedida de 10.311,30 euros.

En Vélez-Rubio, las obras han incluido la sustitución de la bañera por un plato de ducha y la instalación de una silla salvaescaleras, con un presupuesto subvencionable de 10.671,84 euros y una ayuda concedida de 8.537,47 euros.

Por su parte, en Berja, la actuación ha permitido la instalación de una silla salvaescaleras en la vivienda beneficiaria, con un presupuesto subvencionable de 9.470,42 euros y una ayuda final de 7.576,34 euros.

Además de estas actuaciones, se han desarrollado otras en la provincia, como las destinadas a la mejora de la accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva, que han permitido beneficiar a 20 comunidades de propietarios con una inversión superior a los dos millones de euros.

Martínez ha destacado estas actuaciones "que permiten mejorar la calidad de vida y la autonomía de quienes más lo necesitan". En este sentido, ha señalado que "nuestro objetivo es que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, con viviendas adaptadas a sus necesidades".

En relación con la convocatoria 2024, la delegada ha recordado que se ha publicado el requerimiento de subsanación de las solicitudes de subvención para la mejora de la accesibilidad en edificios que no reúnen los requisitos exigidos.

Las subsanaciones deben presentarse a través del registro electrónico de la Junta de Andalucía, disponible en 'https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedim... ', dentro del plazo establecido, de diez días desde su publicación. Aquellas solicitudes que no atiendan el requerimiento serán consideradas desistidas conforme a la normativa vigente.