Loles López reivindica en Almería la "fuerza del corazón social" andaluz y el trabajo en red con el tercer sector

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, interviene durante la inauguración del Foro Almería Social. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha inaugurado este jueves el I Foro Almería Social, donde ha subrayado la "fuerza del corazón social" de Andalucía, al tiempo que ha puesto de relieve la importancia del trabajo en red entre la Junta, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector.

Según ha trasladado en un comunicado, es necesario "trabajar de la mano, de forma coordinada, hacer familia y enriquecernos unos a otros, con el claro objetivo de hacer feliz a los demás y poder ayudar a aquellas personas que necesitan un impulso porque la vida les ha jugado una mala pasada".

El Foro Almería Social, organizada por el Ayuntamiento de Almería con la colaboración de la Universidad de Almería (UAL), es una jornada pionera de diálogo, colaboración y reconocimiento de las iniciativas sociales que se desarrollan en la ciudad.

Bajo el lema 'Compromisos y acciones que impulsan la integración en Almería', este foro se presenta como un espacio de encuentro entre profesionales, entidades sociales, administraciones públicas y ciudadanos "con el objetivo de compartir experiencias, metodologías y resultados para tejer redes de apoyo y construir una visión más inclusiva, justa y cohesionada de la ciudad".

En el encuentro, la consejera ha incidido en que Andalucía "es una tierra que destaca por muchos motivos, pero sin duda el más reseñable es nuestro corazón y nuestra solidaridad, un valor que traspasa fronteras".

Durante su intervención en esta cita que, en palabras de la consejera, "reúne a todo el corazón social almeriense", López ha insistido en el poder transformador del trabajo en red, ya que, "si todos trabajamos de forma coordinada, podemos llegar más lejos y ser más eficientes".

Como ejemplo, ha señalado la 'Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas' (Eracis), "un proyecto que transforma vidas y cuyo lema, 'A tu vera', resume su esencia: la Eracis no está a tu lado, está a tu vera, acompañando, escuchando y apoyando a las personas que lo necesitan para ayudarlas a poder emprender sus proyectos de vida".

La Eracis+ cuenta con una inversión de 184 millones de euros, de los que 15,5 corresponden a la provincia de Almería, 6,8 millones de euros destinados concretamente a la capital almeriense, para actuar en cinco zonas desfavorecidas.

La responsable autonómica ha hecho mención especial al pueblo gitano, "que forma parte de las entrañas de Andalucía, presente en nuestra cultura, gastronomía, arte, habla y, en definitiva, en nuestra forma de vivir y sentir".

En este sentido, ha destacado la labor del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, "que nos ayuda y nos guía en el camino para acabar con la discriminación y alcanzar la igualdad real".

López ha resaltado que, como consejera de Inclusión Social, "estoy convencida de que cada logro alcanzado es el resultado del trabajo en equipos", y ha citado como ejemplo "la transformación del sistema de la dependencia. Ha reconocido que se trata "de la decisión más difícil que he tenido que tomar, pero si volviera atrás, la volvería a emprender".

En este sentido, ha afirmado que, "aunque queda mucho camino por recorrer, los datos nos muestran que el cambio está dando sus frutos, con récord en personas atendidas y prestaciones, mientras que los días de espera van bajando mes a mes".

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado que "este foro nace para visibilizar y poner en valor los proyectos que actúan en los barrios más desfavorecidos y acompañan a colectivos en situación de vulnerabilidad".

En este sentido, ha destacado la clara vocación social del presupuesto municipal, cuyas cuentas ascienden a 297,7 millones de euros, con un 15 por ciento destinado a los servicios sociales.

Entre las medidas económicas, ha detallado el aumento de la ayuda a domicilio en más de 4,3 millones; el incremento de 70.000 euros en las ayudas de emergencia; la incorporación de los equipos Eracis con más de dos millones de inversión municipal; y la suma de un tercer equipo de atención familiar dotado con más de 200.000 euros.

Asimismo, ha subrayado la mejora tecnológica de los Centros de Servicios Sociales y la próxima reforma del Centro Municipal de Acogida, con una inversión superior al millón de euros, 200.000 de aportación municipal.

De otro lado, el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha manifestado "sentirse "especialmente satisfecho de que el Ayuntamiento haya escogido nuestro campus para celebrar la primera edición de este foro 'Almería Social', por la relevancia del evento, por el impacto de los asuntos que se abordan en la vida de las personas y por la conexión con los propios valores universitarios".

"Tejiendo redes de colaboración, intercambiando experiencias, reflexionando y trabajando de forma conjunta podemos ayudar, y mucho, a erradicar desigualdades", ha apostillado.