La plaga del pulgón en Almería arrasa ya unas 2.000 hectáreas y su avance obliga a arrancar unas 250 más a la semana

Archivo - Imagen de pulgón. - UMH - Archivo

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaga del pulgón --'Aphididae'-- que afecta principalmente a cultivos de hoja verde y de cítricos en la zona del Levante de Almería ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas de cultivo con daños "irreparables", de modo que su avance está obligando a arrancar entre 200 y 250 hectáreas más a la semana.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz conforme el recuento de daños trasladado por los productores hortofrutícolas de la zona, quienes estiman que la plaga podría afectar a este ritmo a más de 10.000 hectáreas de cultivos.

En esta línea, han urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a autorizar de forma excepcional el uso de un fitosanitario para combatir dicha afección derivada del incremento significativo de las poblaciones de pulgón, según han constatado desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal).

Desde la administración regional se ha solicitado la autorización excepcional de los productos fitosanitarios formulados a base de spirotetramat diez por ciento [SC] P/V para el control de pulgón en los hortícolas del género Brassica, como son el apio, la lechuga, las espinacas y similares, así como col china en la provincia de Almería.

"Los agricultores nos trasladan una situación límite que está teniendo consecuencias devastadoras en nuestra producción con pérdidas de muchas hectáreas de cultivos; así como reducción de puestos de trabajo", ha sostenido sobre este asunto el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha recordado que Almería es la provincia andaluza "con más peso en producción hortofrutícola y líder en ventas de productos frescos".

En este sentido, ha remarcado que "este producto permitirá acabar con esta plaga de forma eficaz como ya se ha comprobado" y que se trata de una autorización excepcional que ya han otorgado otros países europeos como es el caso de Francia, Italia, Alemania, Grecia, Portugal o Eslovenia.

El consejero ha pedido que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sea "sensible con este asunto", ya que "nos estamos jugando la producción de lechuga, brócoli, apio y otros similares como los cítricos de naranja o mandarina de una parte muy importante de la provincia de Almería".

"Andalucía es la primera potencia nacional a nivel de producción y exportación de productos hortofrutícolas, por lo que no podemos permitirnos situarnos en el vagón de cola de otros países europeos en materia de sanidad vegetal. Necesitamos liderar esta problemática de la forma más eficaz posible para poder producir con calidad y competir en igualdad de condiciones con otros países", ha abundado.