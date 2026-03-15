La ruta aérea entre Almería y Sevilla registró 33.400 pasajeros en 2025 tras crecer un 5%

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ALMERÍA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ruta aérea entre Almería y Sevilla, operada por Air Nostrum bajo la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), ha registrado en 2025 un total de 33.400 pasajeros, lo que supone un incremento del cinco por ciento respecto al año anterior.

Este aumento se traduce en 1.604 viajeros más que en 2024, año en el que la conexión alcanzó 31.796 pasajeros tras crecer un 46 por ciento, lo que mantiene "la senda de recuperación" de este enlace dentro de las comunicaciones interiores de Andalucía.

El mes de octubre ha concentrado el mayor número de usuarios del año con 3.274 viajeros, el registro mensual más alto de todo el ejercicio, según los datos facilitados a Europa Press por el Gobierno andaluz.

Los datos mensuales muestran además varios meses por encima de los 3.000 viajeros, entre ellos junio con 3.171 pasajeros, noviembre con 3.114 y mayo con 3.081, mientras que marzo también superó ese umbral con 3.014 usuarios.

En el extremo contrario, agosto ha sido el mes con menor utilización de la conexión con 1.677 pasajeros. Otros registros más moderados se han producido en enero con 2.452 viajeros, abril con 2.511 y febrero con 2.583, mientras que diciembre ha cerrado el ejercicio con 2.635 usuarios.

La ocupación de los vuelos también ha mejorado durante el último año, ya que el porcentaje medio de asientos utilizados ha aumentado un 6,49 por ciento, hasta situarse en el 44,6 por ciento.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que esta conexión aérea constituye un elemento "esencial para vertebrar el territorio y mantener las comunicaciones", especialmente ante la situación de las conexiones ferroviarias, que "no están cumpliendo ni con las expectativas ni con los plazos".

En este contexto, el Gobierno andaluz ha reiterado su compromiso con esta ruta, que cuenta con una inversión cercana a 12 millones de euros de la Junta de Andalucía "para garantizar su continuidad durante los próximos años".

La ruta aérea tiene la declaración de OSP desde marzo de 2009 y comenzó a operar el 15 de enero de 2010. Bajo esta declaración, debe cumplir una serie de requisitos obligatorios, como mantener una operación regular y continua, con horarios que garanticen una adecuada conectividad entre ambas ciudades.

Asimismo, debe asegurar trayectos de ida y vuelta en el mismo día durante las jornadas laborables y cumplir unas condiciones mínimas de calidad del servicio, tanto en los precios del billete como en la oferta de asientos.

Actualmente, el vuelo entre Almería y Sevilla ofrece conexión entre las dos capitales andaluzas todos los días laborables, con dos viajes de ida y dos de vuelta, además de dos vuelos los domingos y festivos.