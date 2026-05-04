El 112 coordina más de 1.100 incidencias en la provincia de Cádiz durante el puente del 1 de mayo

Vehículo de 112 Andalucía en Granada. - 112

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado un total de 1.110 incidencias en la provincia de Cádiz durante el puente del 1 de mayo, comprendido entre las 15,00 horas del pasado 30 de abril hasta las 00,00 horas de este lunes.

Las asistencias sanitarias (560) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (224) han constituido los principales motivos de activación del servicio, como ha informado la Junta en una nota.

Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (88), situaciones vinculadas al bienestar animal (58), accidentes de circulación (51) e incendios (32). En menor medida se han coordinado también solicitudes de servicios sociales (18), anomalías en servicios básicos (17) y rescates y salvamentos (11), entre otras cuestiones.

El sábado 2 de mayo ha sido la jornada de mayor demanda del servicio en la provincia con un total de 329 incidencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron también el viernes día 1 con 303, y el domingo 3 de mayo con 328 incidencias.

Las emergencias coordinadas en Cádiz suponen casi el 12,5% de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 8.884. Desde el punto de vista territorial, Cádiz se sitúa en cuarto lugar, precedida por Sevilla (2.184), Málaga (2.024) y Granada (1.118). A continuación están Almería (709), Córdoba (689), Jaén (528) y Huelva (521).

En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad de Cádiz es la que ha tenido un puente "más tranquilo", con 97 requerimientos atendidos. En cabeza se sitúa la capital hispalense, con 1.021 avisos gestionados, seguida de la de Málaga con 679. A continuación están las de Granada (386), Córdoba (383), Almería (185), Huelva (170) y Jaén (105).

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 13,00 horas y las 14,00 horas del viernes 1 de mayo, cuando se llegaron a coordinar hasta 177 incidentes en una hora.

La Junta ha recordado que la ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número, gratuito, fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.