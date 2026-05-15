Las 12 hermandades de Cádiz reciben desfibriladores y extintores para su camino hacia la aldea del Rocío

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a responsables de hermandades rocieras de Cádiz a las que se les ha entregado desfibriladores y extintores para el camino al Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las 12 hermandades rocieras que peregrinan por los caminos de Cádiz hacia la aldea de El Rocío en Huelva han recibido este viernes los desfibriladores (DEA) que llevarán en su peregrinación de manos de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en el marco del dispositivo Plan Romero 2026 que está coordinado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En un acto celebrado en el edificio en cruz de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz, la titular de la administración autonómica en Cádiz ha facilitado también a los responsables de las hermandades los extintores que acompañarán a las filiales en su peregrinación a la aldea almonteña, ha informado la Junta en una nota.

En total, la EMA ha formado este año a 58 personas en dos jornadas, tanto de seis filiales como a miembros de una decena de agrupaciones de voluntariado de Protección Civil para que dispongan de estos sistemas preventivos en sus simpecados y profesionales de la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía.

Esta medida de autoprotección, tanto sanitaria como de prevención de incendios forestales, se complementa con los equipos que portarán los miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA-112) y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) va a distribuir en total 25 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) para Caminos de Cádiz.

La delegada de la Junta ha celebrado que "un año más todos los romeros y efectivos que hacen camino a la aldea de El Rocío van a contar con dos instrumentos elementales para preservar la salud y el medio ambiente, tanto a la ida como a la vuelta".

Estos equipos se entregan a las hermandades de Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando, Arcos de la Frontera, Cádiz, Chipiona, Puerto Real, Rota, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Algeciras, más la agrupación de San Roque que hace camino con La Línea.

Mercedes Colombo ha manifestado que "el logro" de garantizar "un Rocío cardioprotegido y autroprotegido" no solo es posible por "la voluntad de la Junta por dotar de estos medios a los responsables de filiales", sino también a la colaboración de los profesionales que han impartido la formación sanitaria y de prevención a los nuevos acreditados y a "la sensibilidad siempre de fraternidad y ayuda de las personas que se han formado".

Además, en el caso de las 12 filiales gaditanas, se han aprovechado las sesiones formativas para formar en el manejo de la REJA (Red Digital de Emergencias de la Junta de Andalucía) a las filiales, a las que se les ha hecho entrega este año, al igual que el anterior, de terminales de la nueva red de radio para su comunicación en caso de emergencia. Este instrumento tecnológico tiene la capacidad de dar cobertura telefónica a las zonas de sombra que hay en algunas áreas del parque natural de Doñana.

INTERVENCIÓN EN CASO DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA

El Rocío cardioprotegido es una experiencia de la Junta de Andalucía puesta en marcha en 2019, en la que a través del Plan Romero.

La Agencia de Emergencias de Andalucía dota a cada filial que peregrina hacia la aldea de un desfibrilador con el objetivo de que cada comitiva disponga de los elementos necesarios para intervenir en primera instancia ante una parada cardiorrespiratoria, mientras acuden los servicios de emergencias.

Los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, entre médicos, enfermeras y Técnicos de Emergencias Sanitarias, han formado a miembros de las juntas de gobierno de las hermandades y de las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil en las maniobras de soporte vital básico y en el manejo de los desfibriladores externos automáticos.

Esta formación permite dotar de unos conocimientos que facilitarán a cada comitiva disponer de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros y decisivos momentos ante una posible parada cardíaca.

De este modo, estarán instruidos para alertar a los servicios de emergencias, aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, hacer uso del desfibrilador y seguir las indicaciones de los servicios sanitarios, mientras llega la ayuda al lugar.

La delegada andaluza ha mostrado su "gratitud" a todos aquellos que "han invertido su tiempo en beneficio de la seguridad de los demás", porque "entienden que es un sacrificio que revierte en la seguridad de todos los romeros y profesionales que transitan por los caminos hasta El Rocío".

Junto a los DESA, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha entregado también los equipos de extinción para atajar de forma rápida cualquier conato de incendio que se pueda producir para preservar el entorno natural.

"Doñana es una joya de valor incalculable y tenemos el compromiso y la obligación de preservarlo y mantenerlo para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros", ha aseverado Mercedes Colombo.

El extintor que se ha entregado permite hacer frente a cualquier conato de incendio que pudiera registrarse durante el camino y hace posible una primera respuesta hasta la llegada de los operativos.

El dispositivo prevé también habilitar a las unidades asistenciales de Palacio Doñana y Marismillas de sendos extintores. En total, la EMA va a dotar al Camino de Cádiz de un total de 25 desfibriladores, 25 extintores y 27 equipos REJA.

Además de las filiales, los tres equipos se entregan a siete vehículos de Protección Civil que acompañan a las comitivas, junto con dos todoterrenos del 112, otros dos de la Estación Biológica de Doñana que presta apoyo a las ambulancias del 061 y a la tripulación de las cuatro barcazas que cruzan el río Guadalquivir.

Colombo ha estado acompañada en este acto de los delegados territoriales de Salud en Cádiz, Eva Pajares, la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez, y del responsable andaluz Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido.