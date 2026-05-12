Los 15 alumnos del programa de Empleo y Formación de la Junta en Cádiz reciben el certificado profesional

Daniel Sánchez y Bruno García con los alumnos del programa de Empleo y Formación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, el programa de Empleo y Formación 'Crecer- Formación en Actividades de Gestión Administrativa', desarrollado por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz, donde los 15 alumnos-trabajadores han recibido los diplomas acreditativos tras completar este programa de un año de duración.

Según ha explicado la Junta en una nota, este proyecto ha permitido al alumnado alternar durante 12 meses la formación teórica con la práctica a través de un contrato laboral, completando un total de 1.920 horas. La acción formativa desarrollada ha sido 'Actividades de Gestión Administrativa', conducente a un certificado profesional completo de nivel 2. La formación teórica, con una duración de 800 horas, se ha impartido en el centro acreditado Edificio Ma'arifa de Cádiz, mientras que la fase de alternancia en el puesto de trabajo se ha desarrollado en instalaciones del IFEF.

Durante la visita, el delegado territorial de Empleo ha saludado al alumnado y al equipo docente, a quienes ha felicitado "por el esfuerzo y la constancia demostrados durante todo el programa formativo, así como por su compromiso con la mejora de sus competencias profesionales".

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha agradecido los recursos económicos "para poder generar este programa y esta herramienta y, sobre todo, al alumnado por habernos tomado muy en serio y por aprovechar esta oportunidad".