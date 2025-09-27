Las 19 Escuelas de Verano de Cádiz atienden a más de un millar de menores de zonas desfavorecidas

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha durante los meses de julio y agosto un total de 19 escuelas de verano en la provincia de Cádiz, que han atendido a 1.166 niños con un presupuesto de un millón de euros. En el conjunto de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz ha destinado cinco millones de euros para el desarrollo de 140 escuelas, que han prestado servicio a un total de 6.935 menores.

Además, la Junta ha destacado en una nota que las escuelas han reforzado su carácter inclusivo, incorporando más de 300 plazas para menores con necesidades educativas especiales que han contado con la atención de profesionales especializados.

Este programa, gestionado por entidades privadas sin ánimo de lucro, se desarrolla en periodo vacacional, durante los meses de julio y agosto, organizándose preferentemente en centros educativos de las zonas desfavorecidas que han sido identificadas en el contexto de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía (Eracis).

En el caso concreto de Cádiz, se ha desarrollado en los municipios de La Línea de la Concepción, Tarifa, El Puerto de Santa María, Rota, Algeciras, San Roque, Los Barrios, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz capital y Barbate Las escuelas de verano atienden a menores entre 3 y 15 años pertenecientes a hogares familiares con dificultades económicas en situación o riesgo de exclusión que, previamente, han sido valoradas y derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios.

De este modo, se ofrece continuidad en la satisfacción de las necesidades nutricionales de las niños que vienen siendo atendidos mediante el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los centros educativos públicos de la comunidad autónoma andaluza durante el curso escolar.

Asimismo, ha señalado que constituyen un "instrumento esencial" para favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 15 años desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Resulta, por tanto, un recurso imprescindible en los hogares familiares con dificultades económicas y en situación o riesgo de exclusión que cuentan con menos recursos y menor red de apoyos informales para ayudar en el cuidado y atención de los niños y niñas.

Estas familias pueden utilizar las escuelas de verano para facilitar el mantenimiento del empleo y que las responsabilidades de la crianza no dificulten la búsqueda de empleo y el acceso al mundo laboral. Las escuelas de verano incluyen actividades socioeducativas relacionadas con el refuerzo de los contenidos curriculares y de hábitos saludables relativos a la alimentación e higiene; ocio y tiempo libre y asistencia alimentaria.

Adicionalmente, la organización de las escuelas de verano supone la generación de empleo directo mediante la contratación de 891 profesionales, cifra a la que hay que añadir el empleo indirecto generado (servicios de seguridad, limpieza o catering, entre otros).

PLAN CORRESPONSABLES

El programa de las escuelas de verano se cofinancia con fondos del Plan Corresponsables, desarrollado por el Ministerio de Igualdad desde el año 2021 con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años a cargo desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Así, desde la primera convocatoria de las escuelas de verano, en el ejercicio de 2022, se vienen financiando íntegramente con cargo a los fondos del citado Plan.

No obstante, en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 23 de mayo de 2025 se llevó a cabo una modificación sustancial en la configuración del Plan Corresponsables, estableciéndose una cofinanciación obligatoria de al menos el 25% por parte de las comunidades autónomas, lo que tiene como consecuencia directa la reducción en dicha cuantía de los fondos que venían recibiendo del Ministerio de Igualdad en este concepto.

Ante este escenario inusitado, en el que no existía ninguna partida específica en el presupuesto de 2025 a financiar ese 25%, cabe destacar que la Consejería de Inclusión Social ha sido capaz de movilizar los recursos necesarios para abordar este esfuerzo presupuestario, aportando 1,3 millones de euros de créditos autofinanciados, cantidad superior al 25% exigido por el Gobierno de España. Los 3,7 millones restantes proceden de los fondos del Plan Corresponsables.