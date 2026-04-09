Administraciones, operativos y hermandades de la provincia preparan el Plan Romero para los 'Caminos de Cádiz'

Mercedes Colombo y Blanca Flores en la reunión de coordinación del Plan Romero 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Blanca Flores, han copresidido la reunión periódica de coordinación del Plan Romero 2026 en la provincia, previo a la activación del dispositivo 'Caminos de Cádiz', que este año se desplegará del lunes 18 al jueves 28 de mayo.

En una nota, Colombo ha recordado que esta planificación se pone en marcha cada año para recoger las actuaciones y necesidades que conlleva un dispositivo de esta envergadura de forma coordinada y con las hermandades de la provincia que hacen el camino.

El dispositivo de coordinación y seguridad, con más de 7.000 efectivos de todas las administraciones implicadas en Andalucía, va destinado a garantizar el desarrollo seguro de la Romería del Rocío bajo el lema 'Plan Romero 2026: un camino más seguro, contigo siempre' en su 42 edición. Se trata de un operativo dirigido por la Agencia de Emergencias de Andalucía y se organiza al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil andaluz.

En esta edición, el dispositivo ya cuenta con un Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) plenamente operativo para la activación del Plan y, según ha precisado Mercedes Colombo, el objetivo vuelve a ser garantizar la seguridad de los romeros y ofrecer entre todos una respuesta rápida, eficaz y coordinada ante cualquier emergencia.

En lo que respecta a la provincia, el comité asesor Caminos de Cádiz desarrollado constituye una "pieza clave" del operativo, según ha indicado la delegada, y "se trabaja en un escenario singular con el paso de 12 hermandades filiales, con el embarque en Bajo de Guía y el tránsito siempre complejo por los espacios naturales de altísimo valor que se atraviesan". Así, el Puesto de Mando Avanzado volverá a situarse en el Ifapa de Sanlúcar de Barrameda, como centro principal del operativo en la provincia.

En esta edición del Plan Romero, el uso de la tecnología continúa siendo uno de los pilares. De este modo, se desplegarán drones con cámaras térmicas, altavoces y focos de iluminación, cámaras de vigilancia, sistemas de localización por GPS y desfibriladores (DEA) para todas las hermandades. Además, por tercer año consecutivo, se empleará WiFi inteligente para controlar aforos y flujos de personas, ajustando la respuesta ante emergencias.

Asimismo, según ha explicado, los efectivos que participan en el despliegue dispondrán de un visor cartográfico con vías de evacuación, accesos y puntos de toma de vuelo. Se reforzarán los puestos de mando con unidades de despacho REJA en todos los Puestos de Mando Avanzado y en el Cecopi de la Aldea, así como en las hermandades. Además, se mantendrá el Es-Alert, para envío masivo de mensajes a móviles y sistemas de localización, garantizando una comunicación rápida y eficaz con romeros y operativos.

Respecto al dispositivo sanitario general, habrá un despliegue específico en los caminos, con más de 200 profesionales en total, un helicóptero medicalizado, UVI Móviles y vehículos todoterreno, con capacidad de respuesta en zonas de difícil acceso y con tres puntos asistenciales: Bajo de Guía, Palacio de Marismillas y Palacio de Doñana, según ha indicado la Junta.

El Plan Romero 'Caminos de Cádiz' también contempla la protección de entornos naturales y la coordinación con EMA Infoca, con medios terrestres y aéreos, además de que un año más el camino volverá a ser cardioprotegido y seguro y se entregarán desfibriladores y extintores en todas las hermandades.

Por otro lado, Mercedes Colombo ha agradecido que la Diputación de Cádiz sufrague el coste del cruce en barcaza desde Bajo de Guía y que la Fundación Cajasol colabore con la instalación de aseos químicos y el reparto de bolsas para depositar residuos.

Igualmente, se ha aludido al estado de los caminos y al despliegue regional de la unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma y se ha explicado que el personal de EMA 112 y del GREA se encargará de la coordinación y seguimiento de actuaciones desde Puestos de Mando y Cecopi.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha destacado que "el Gobierno de España prestará un año más su plena cooperación a los romeros de las hermandades gaditanas para garantizar la seguridad, la movilidad y la normalidad, no sólo para los peregrinos sino también para los demás ciudadanos, con la intervención de efectivos que integran el operativo de Seguridad responsabilidad del Estado, el Plan 'Romero Seguro-Caminos de Cádiz'".

Los romeros de las hermandades gaditanas estarán permanentemente acompañados, desde el inicio hasta el regreso de su camino, "gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que desplegarán 785 agentes de unidades como la Usecic, el Seprona, el GEAS, las UPR, la Caballería o los medios aéreos".

En concreto, 450 guardias civiles de más de 13 especialidades que cuentan con medios materiales como motos, vehículos ligeros, embarcaciones, caballos, canes, helicóptero, drones y antidrones. Se cuenta con dos módulos de Cecor o el uso de un dron en uno de los puntos más vulnerables del camino, en la desembocadura del Guadalquivir. En lo que respecta a Policía Nacional, 335 agentes para cubrir las distintas necesidades, así como diez caballos y 60 vehículos de UPR, Caballería y Medios Aéreos para garantizar la seguridad.

El dispositivo estatal está integrado por efectivos de Capitanía Marítima de Sevilla (de quien depende la navegación por el Guadalquivir), Unidad de Carreteras del Estado, y Salvamento Marítimo (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, la Dirección General de Tráfico (DGT), Guardia Civil y Policía Nacional (Ministerio del Interior) y la Armada Española (Ministerio de Defensa).

Por último, Blanca Flores ha remarcado la "importancia de la colaboración de las administraciones públicas para el buen desarrollo de los dispositivos previstos para que el Rocío transcurra con normalidad a su paso por la provincia, así como la necesaria colaboración de romeros y hermandades".