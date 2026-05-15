Alumnado de estudios universitarios no sanitarios inician sus prácticas en hospitales y centros de salud de Cádiz

Archivo - Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 estudiantes matriculados en estudios no sanitarios conducentes a títulos universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, así como a títulos propios impartidos por las universidades, han iniciado sus prácticas académicas en centros de salud y hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz.

En concreto se trata de alumnado de Prevención en Riesgos Laborales, de Dirección de Empresas y Proyectos Innovadores, de Finanzas y Contabilidad, de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de Dirección de Recursos Humanos y de Trabajo Social, ha detallado la Junta en una nota.

Los centros donde realizarán sus prácticas son los hospitales universitarios de Puerto Real, de La Línea de la Concepción, de Jerez de la Frontera y el Punta Europa de Algeciras, así como los centros de salud jerezanos Madre de Dios y Jerez Sur y el Algeciras Centro.

El objetivo de estas prácticas es permitir a los estudiantes universitarios aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

De esta manera se pretende que las prácticas logren contribuir a su formación integral, complementando su aprendizaje teórico y práctico, facilitando el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

También se persigue que se favorezca el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas, que se les permitan obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura y que favorezca los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

Para su realización, el alumnado contará con una persona tutora de prácticas designada por la dirección del centro sanitario o administrativo donde se va a realizar la práctica, que se gestionará a través de la Unidad de Formación Continuada del centro o de la unidad administrativa correspondiente.

El Espacio Europeo de Educación Superior supone que las enseñanzas universitarias, en general, y las de carácter oficial, en particular, hayan incrementado los tiempos de formación práctica, que debe desarrollarse en entornos laborales relacionados con la materia propia de los estudios correspondientes.

Es por ello que a principios de este año, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias firmó con las diez universidades públicas de Andalucía, incluida la de Cádiz, un convenio para la realización de estas prácticas académicas externas por parte del alumnado en los centros e instituciones de la Consejería y del SAS. Este convenio renueva el anterior, que estuvo vigente desde 2016.