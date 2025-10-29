Área de Gestión Sanitaria Jerez (Cádiz) asegura la correcta planificación y cobertura asistencial de sus servicios

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha emitido un mensaje de tranquilidad a la población en relación a la cobertura de sus profesionales, ya que desde la Dirección del Área se ha garantizado "una correcta planificación y cobertura asistencial en todos sus servicios".

En un comunicado, el Área Sanitaria ha informado de que se realiza "una gestión eficiente" de los recursos humanos disponibles, garantizando tanto la calidad asistencial a los usuarios como el cumplimiento de la jornada anual de todos los profesionales, "sin que ningún trabajador realice más horas de las legalmente establecidas".

En ese sentido, ha recordado que "ningún profesional de manera individual permite ni consiente un exceso horario", por lo que las afirmaciones de "sobrecarga o exceso de horas" lanzadas desde el sindicato Satse "carecen de fundamento".

Sobre las Urgencias Pediátricas, el Área mantiene su estructura "al 100% durante todo el año", con una cobertura completa de los turnos y profesionales asignados. A día de hoy, ha apuntado, "existen profesionales con saldo horario suficiente para cubrir posibles incidencias que puedan producirse en la unidad", por lo que "no existe merma en la plantilla o una falta de cobertura que afecte al servicio o a la seguridad asistencial".

En relación al colectivo de matronas, los turnos actuales están "correctamente planificados y distribuidos", con una rotación que evita la concentración de días consecutivos de trabajo, asegurando el descanso adecuado y la ausencia de sobrecarga laboral.

En cuanto a las Urgencias generales, la media de pacientes pendientes de ingreso se ha reducido "considerablemente" en las últimas semanas, de forma que el Hospital de Jerez cuenta con una disponibilidad de camas libres "significativa", algo que "demuestra que no existe colapso ni en las urgencias ni en las unidades de hospitalización".

La denominada Sala de tratamientos 2, es una sala de contingencia que "apenas se utiliza", ya que la afluencia actual de pacientes permite atender con normalidad en las salas habituales de urgencias generales.

Por último, en el ámbito de la Atención Primaria, el proceso de contratación "continúa su curso" conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la continuidad asistencial y la atención personalizada de los usuarios con sus profesionales de referencia, "sin incidencias reseñables".

Desde la Dirección del Área Sanitaria se ha reconocido "el esfuerzo, implicación y profesionalidad" del personal sanitario, que permite mantener "unos estándares de calidad asistencial elevados y una atención sanitaria segura y eficiente para toda la población".