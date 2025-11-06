Blanco llama a "anticiparse" ante nuevos riesgos laborales derivados de la tecnología y trastornos de la salud mental

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la Junta Directiva y el Consejo Asesor de Mandatum Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha hecho un llamamiento a "anticiparse" ante los nuevos riesgos laborales derivados de la transformación tecnológica y del aumento de los problemas de salud mental en los entornos de trabajo, durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva y el Consejo Asesor de Mandatum Andalucía, celebrada en la Real Escuela Andaluza Ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según ha indicado la Junta en una nota, Blanco ha subrayado que la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas formas de organización "abren grandes oportunidades de trabajo, pero también exigen una prevención adaptada a un mundo laboral en constante cambio".

Igualmente, ha alertado del incremento de las bajas por ansiedad y estrés, que ya se sitúan entre las principales causas de incapacidad temporal en España, y ha defendido la necesidad de reforzar la atención a la salud mental como parte esencial de la cultura preventiva.

Para afrontar estos desafíos, la consejera ha recordado el impulso de su departamento de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028, hoja de ruta del Gobierno andaluz para consolidar entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles. Asimismo, ha destacado otras medidas, como el convenio firmado con Mandatum Andalucía, que refuerza la colaboración público-privada en la difusión de buenas prácticas y la innovación aplicada a la prevención.

Finalmente, la consejera de Empleo ha defendido que la seguridad y la salud laboral "solo pueden garantizarse desde la unidad de acción de toda la sociedad", y ha agradecido a Mandatum su compromiso con la promoción de entornos de trabajo más seguros y saludables.