El BOJA publica la adscripción al SAS de los terrenos del nuevo hospital de Cádiz

Archivo - Antonio Sanz, María Jesús Montero, Fran González y Bruno García durante la firma del convenio para la cesión del suelo para el nuevo hospital de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la adscripción al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los terrenos donde irá el nuevo hospital de Cádiz, tras la cesión gratuita de la propiedad a favor de la Junta acordada por el Consorcio de la Zona Franca, y la aceptación e inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según la disposición publicada en el BOJA, recogida por Europa Press, este trámite se realiza una vez que la Dirección General de Patrimonio haya dictado acuerdo de inicio y propuesta de aceptación, el 9 de septiembre, de la cesión gratuita de la propiedad del referido inmueble, con destino a la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Cádiz.

En este sentido, recuerda que la Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 77 que corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio la aceptación de las cesiones gratuitas a favor de la Administración de la Junta de Andalucía que recaigan sobre bienes inmuebles.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/2025, de 22 de diciembre, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dispone aceptar la cesión gratuita de la propiedad con destino a la construcción de un nuevo hospital, que queda adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Asimismo, señala que la cesión de la titularidad del inmueble se hará constar en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que quedará adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Cabe recordar que el Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2026, aprobó el convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, el propio Consorcio y el Ayuntamiento de Cádiz, para la construcción de un nuevo hospital en Cádiz.

El convenio, firmado con fecha 20 de marzo de 2026, estipulaba como objeto el determinar las condiciones de cooperación y las actuaciones jurídicas para la cesión gratuita y anticipada de la plena propiedad del inmueble a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, para la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Cádiz.

Por su parte, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias propuso, con fecha 1 de julio de 2026, la aceptación de la cesión gratuita de la titularidad del citado bien inmueble. Así, el 9 de septiembre, la Dirección General de Patrimonio dictó el acuerdo de inicio y propuesta de aceptación de la cesión gratuita de la propiedad del inmueble con destino a la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Cádiz, siendo publicado en el BOJA este miércoles según el reglamento que regula el Patrimonio de la Comunidad Autónoma.