Cádiz aborda en una reunión la importancia de los planes locales de emergencias por incendios forestales

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, presidiendo una reunión de trabajo sobre planes locales de incendios forestales - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este lunes 20 de abril una reunión de trabajo en la que se ha subrayado la importancia que tienen los planes locales de emergencias por incendios forestales como "herramientas claves" de gestión y garantía de seguridad para la ciudadanía.

De este modo, se ha incidido en la protección del territorio y en la seguridad de las personas, como ha recogido la Junta en una nota.

Durante este encuentro se ha insistido además en la importancia de la colaboración institucional y de la unión entre las distintas administraciones en un ámbito de eficacia en la respuesta a la ciudadanía y de la prevención.

Colombo ha estado acompañada en esta reunión por el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, así como alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de la provincia y el director del Centro Operativo Provincial de Infoca, José Antonio González.