Cádiz acoge unas jornadas para promover un modelo turístico centrado en la calidad y la sostenibilidad

La delegada territorial de Turismo en la provincia, Tania Barcelona, en la inauguración de unas jornadas organizadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz ha acogido unas jornadas organizadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) para promover y extender en la provincia un modelo turístico que esté más centrado en la calidad y en la sostenibilidad, premisas que son "fundamentales" en la estrategia del Gobierno andaluz para una industria que está en constante transformación y para la colaboración con el sector privado y otras administraciones.

La delegada territorial de Turismo en la provincia, Tania Barcelona, ha sido la encargada de abrir estas jornadas junto al director general del Ictes, Fernando Fraile, poniendo en valor el trabajo que se viene haciendo desde la Consejería para fomentar un modelo turístico "más responsable, equilibrado y competitivo, apostando por la sostenibilidad en sus tres dimensiones: la ambiental, económica y social", según ha recogido la Junta en una nota.

Así, Barcelona ha recordado la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, "que nace precisamente con el objetivo de ordenar, planificar y promover un turismo alineado con esos principios de calidad y sostenibilidad", por lo que ha insistido en la importancia que tiene "reforzar" la visibilidad de las marcas 'Q' y 'S', ya que "los turistas valoran cada vez más estos aspectos a la hora de tomar decisiones sobre su viaje, buscando destinos responsables, empresas comprometidas y experiencias con garantías".

Durante la jornada se ha presentado el Proyecto de implantación y certificación de las marcas 'S Sostenibilidad Turística' y 'Q Calidad Turística', contando actualmente la provincia de Cádiz con 130 recursos, tanto de gestión pública como privada, certificados con la 'Q' y con la 'S', en concreto, 84 recursos turísticos certificados con 'Q' y 46 con la 'S'.

Además, en estos momentos son 22 los recursos turísticos que participan en el actual proyecto de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ictes de 2025, que finalizará en los próximos días.

Por otro lado, desde el Ictes se ha anunciado la próxima celebración del VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, que tendrá lugar en Córdoba entre los días 8 y 12 de abril.

"Vamos a seguir acompañando al sector para que Cádiz y Andalucía sigan siendo referentes, no sólo por lo que somos, sino por cómo hacemos las cosas", ha concluido Tania Barcelona, que ha insistido en que desde la Junta y el Ictes se va a estar del lado de las entidades turísticas para acompañarlos en el camino hacia la calidad y la sostenibilidad.