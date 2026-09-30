Cádiz recibe este jueves a 300 inscritos en el mayor encuentro de gestores de investigación en salud del país

Archivo - Palacio de Congresos de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Cádiz albergará los próximos 1 y 2 de octubre las Jornadas Anuales de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC), con las expectativas de recibir a más de 300 profesionales inscritos, lo que la convierte en la edición más multitudinaria celebrada hasta la fecha, al superar las 270 inscripciones de la edición anterior celebrada en Vigo.

Este "éxito" de convocatoria responde a la necesidad de profesionalizar la gestión para agilizar la ciencia y generar un impacto directo en la salud de la ciudadanía, como ha indicado la Junta en una nota.

Entre las temáticas de fondo se abordará el valor estratégico del dato en la investigación clínica y el despliegue de los Espacios Europeos de Datos de Salud, un ámbito de máxima actualidad para construir modelos institucionales seguros, interoperables y colaborativos.

Las jornadas están coorganizadas en esta edición con el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), perteneciente a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La cumbre se celebra en sintonía con las políticas de la Comisión Europea y su iniciativa ERA Action, que reconoce explícitamente al personal gestor como un colectivo estratégico y fundamental para el desarrollo, la competitividad y la transferencia del conocimiento en el sistema de I+D+i.

La inauguración será este jueves 1 de octubre de la mano del presidente de REGIC y director gerente del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y responsables del propio Inibica, además de las autoridades invitadas.

Según la Junta, la implicación directa de las instituciones refuerza al Inibica como instituto de investigación sanitario anfitrión y eje de vertebración para la gestión científica nacional.

Durante dos jornadas, Cádiz reunirá a los principales referentes e instituciones del ecosistema científico del país.

El programa contará con representantes de la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, el Barcelona Supercomputing Center, Farmaindustria, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, las redes estratégicas Itemas y SOMMa, así como Puntos Nacionales de Contacto del Programa Marco Horizon Europe de la Unión Europea.

Con la convicción de que la formación continua es "clave" para fortalecer el sistema de ciencia e innovación, el programa incluirá diversas sesiones y talleres de trabajo paralelos.

A través de esta estructura, REGIC, con el apoyo del Inibica, proporcionará un entorno único de capacitación técnica y colaboración mutua, donde el personal gestor podrá compartir metodologías, abordar retos comunes y co-crear herramientas aplicables a la gestión de proyectos, el talento, la economía y los ensayos clínicos.

Con la celebración de estas jornadas, el Inibica pone en valor su capacidad organizativa y de acogida, y se reafirma en que potenciar la gestión científica es "el camino indispensable" para hacer la investigación biosanitaria "más ágil, eficaz y cercana a la sociedad".