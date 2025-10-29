Cádiz recibirá 534 millones en inversiones de los presupuestos andaluces para 2026, un 17,3% más que en 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, presenta los Presupuestos de la Junta de Andalucía en Cádiz junto a la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo. A 29 de octubre de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado en la tarde de este miércoles en Cádiz los Presupuestos de 2026 destinados a la provincia, que contemplan una inversión de 534 millones de euros, frente a los 455 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 17,3%.

De esta cifra, 493 millones corresponden a partidas provincializadas en el presupuesto, mientras que los más de 40 millones restantes provienen de partidas no provincializadas, incluidas en consejerías como Fomento, Agua o Vivienda, que permiten reforzar infraestructuras y proyectos estratégicos en toda la provincia, ha detallado la Junta en una nota.

En su presentación, el consejero ha destacado que las cuentas "vuelven a demostrar un año más el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con los gaditanos", poniendo en valor que estas cuentas se han elaborado "en tiempo y forma, con rigor, responsabilidad y visión de futuro".

Además, ha subrayado que se trata de un presupuesto "serio, sin improvisaciones, que contiene la deuda, baja impuestos y aumenta la inversión", y que "fortalece la reputación financiera de Andalucía".

Sanz ha destacado el peso de la Sanidad dentro del presupuesto andaluz, recordando que "casi un tercio de todo el gasto se destina a la sanidad pública", lo que en su opinión "demuestra que la salud de los andaluces es una prioridad absoluta del Gobierno".

En este sentido, ha anunciado que el Presupuesto 2026 incorpora una partida de diez millones de euros para el nuevo Hospital de Cádiz, que implica "el arranque definitivo e imparable de un proyecto histórico para la ciudad". Con ello, ha afirmado, esta infraestructura sanitaria "no solo está garantizado, sino que ahora lo está más que nunca", avanzando que se trabaja en el convenio con Zona Franca para la cesión de los terrenos y la licitación del proyecto.

El consejero ha enumerado además otras actuaciones sanitarias "relevantes" previstas en la provincia, como la finalización del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez, el Centro de Salud de Camposoto en San Fernando, la reforma de la UCI del Hospital de Puerto Real o las obras en los centros de salud del Mentidero, Barbate, Rota, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda.

En cuanto a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, los presupuestos destinan 167 millones de euros, con un impulso al Plan EcoVivienda y a las actuaciones de regeneración urbana en municipios como Cádiz, Jerez, Algeciras, San Roque, Barbate y Chiclana. A este respecto, ha resaltado la importancia de seguir apostando por la rehabilitación, la vivienda protegida y la regeneración de barrios como Cerro del Moro, Santo Tomás de Aquino o San José Artesano.

Asimismo, ha subrayado otras actuaciones en materia de infraestructuras como los 41,5 millones destinados a carreteras e intervenciones en la A-405 (Jimena-Castellar), la A-480 (Jerez-Sanlúcar) y la A-381 (Los Barrios-Jerez), además de 13 millones para el Trambahía y 20 millones para el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Antonio Sanz ha anunciado también "un paso definitivo" hacia una de las obras "más esperadas de la provincia" como es la licitación de la conexión con Rota, con una partida inicial de 3,4 millones de euros dentro de un proyecto global de 45 millones. "Es una actuación largamente demandada que, por fin, será una realidad gracias al impulso del Gobierno andaluz", ha afirmado.

INVERSIONES EN OTRAS DELEGACIONES

El consejero ha repasado también otras inversiones consideradas "relevantes" para la provincia de Cádiz e incluidas en los Presupuestos de 2026, que abarcan ámbitos como la educación y la universidad, el empleo, la justicia, el agua, la inclusión social y la cultura.

Así, se destinan 66,5 millones de euros para la Consejería de Economía y de Industria para Fondos de Transición Justa, el Centro de Fabricación Avanzada o la Agencia Digital de Andalucía.

En Educación y Formación Profesional se contemplan actuaciones como la ampliación del IES Virgen del Carmen en Puerto Real por 8,8 millones de euros, la construcción del nuevo CEIP Los Argonautas en Chipiona por 3,9 millones, la ampliación del IES Lola Flores en Jerez por 3,7 millones y diversas obras de bioclimatización en centros educativos por valor de 2,5 millones.

Junto con la Consejería de Universidad, la inversión prevista en las cuentas para el próximo año ascienden a los 170 millones.

En el ámbito del empleo, con un global para la provincia gaditana de casi 13 millones de euros, se ha destacado la rehabilitación del Centro de Formación San Juan de Dios de Jerez, con una partida de 5,25 millones, como "futuro referente" del sector aeroespacial, junto a obras en oficinas del SAE en distintos municipios y proyectos singulares en sectores estratégicos como el hidrógeno verde o el aeroespacial.

El presupuesto contempla también importantes inversiones como los 6,4 millones para la Ciudad de la Justicia de Algeciras y los 2,1 millones para la de Cádiz, sumando un total de inversiones de 8,6 millones. Mientras, en Agricultura y Agua el montante total de inversión es superior a los 43 millones de euros, con actuaciones como la nueva EDAR de Puerto Real por 1,8 millones, el abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín al Partidor de la Peruela por 14 millones y la agrupación de vertidos y depuradoras en Jédula, Setenil y Trebujena por un total de 7,5 millones.

En el área de Inclusión Social, con 21,7 millones en total, las cuentas destinan 16,6 millones de euros al Complejo de Servicios Sociales Integrados El Cobre de Algeciras y 3,8 millones al nuevo Centro de Día en el mismo municipio.

Por último, en Cultura y Deporte, se incluyen inversiones destacadas como la rehabilitación de la Posada del Mesón en el Teatro Romano de Cádiz, por dos millones de euros, el impulso al Museo del Flamenco de Andalucía ubicado en Jerez, por 600.000 euros, y el apoyo a instituciones culturales de referencia como la Fundación Paco de Lucía, con un importe de total para esta Consejería de 11,2 millones de euros.

El consejero ha concluido destacando que estos presupuestos son "una muestra clara" de que el Gobierno de Juanma Moreno "cumple con su palabra", al ofrecer "más inversión, más servicios públicos y más futuro para Cádiz". El objetivo, ha continuado, "es seguir transformando la provincia con rigor, con estabilidad y con la convicción de que Cádiz es motor de progreso y confianza para toda Andalucía".

La presentación de los presupuestos en la Delegación del Gobierno en Cádiz ha contado con la asistencia de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y los delegados territoriales Inmaculada Olivero, Eva Pajares, José Ángel Aparicio, Francisco Moreno, Daniel Sánchez, Tania Barcelona, Carmen Sánchez, Alfonso Candón y Óscar Curtido.