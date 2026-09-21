Cádiz tendrá un grupo de trabajo del Observatorio de agresiones a empleados del sistema sanitario

Archivo - Eva Pajares en la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha anunciado que la provincia contará con un grupo de trabajo territorial del Observatorio de Agresiones Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Así lo ha trasladado en el transcurso de una nueva reunión de la Comisión Provincial del Observatorio, celebrada este lunes en la Casa del Mar de Cádiz, donde también ha informado a los asistentes que, en breve, se constituirá este grupo de trabajo territorial, como ha recogido la Junta en una nota.

El grupo de trabajo territorial nace al amparo y como instrumento técnico de apoyo al Observatorio andaluz y se dedicará al análisis, seguimiento, evaluación y formulación de propuestas en relación con las agresiones a las personas profesionales del SSPA en ámbito territorial de Cádiz.

La delegada ha aclarado que la Comisión Provincial seguirá también funcionando de la forma habitual, puesto que son herramientas diferentes para avanzar en la lucha contra las agresiones al personal sanitario.

Esta última reunión ha servido para hacer balance de las agresiones registradas en lo que va de año y de las acciones realizadas en este periodo, así como para plantear el calendario de actividades para los próximos meses, que contempla tanto formación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por toda la provincia, como simulacros.

En ese sentido, ha agradecido la colaboración de Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil, tanto en el desarrollo de estas actividades como en el apoyo y respuesta cuando se produce una agresión a un profesional.

La comisión, que celebrará su próxima reunión en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste dentro de tres meses, cuenta con la participación de los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, así como interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cádiz y del Campo de Gibraltar, la Policía Autonómica, el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la secretaria general de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo.