El Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf arranca el 1 de septiembre en la playa de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Jorge Benítez, en la presentación del Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar ha acogido este jueves la presentación del Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en la playa de Valdevaqueros, en la localidad gaditana de Tarifa.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Jorge Benítez, y el concejal de Economía de este municipio, Luis Aguilar, han presentado esta prueba de kitesurf.

En una nota, la Junta ha añadido que desde la organización han estado presentes Álvaro Onieva e Ignacio del Águila, que han proporcionado los detalles sobre esta competición, junto al joven deportista andaluz Gonzalo Capela, subcampeón del mundo en disciplina Freestyle U14.

Javier Ros se ha referido al respaldo de la Junta de Andalucía a la celebración de este campeonato en el litoral campogibraltareño, apoyo al que se suman otras administraciones, federaciones de vela y patrocinadores para el desarrollo de este evento, que se presenta desde la organización como "el principal campeonato mundial" dedicado a "jóvenes talentos" del kitesurf y el único de estas características que se realiza este año.

Organizado por Global Kitesports Association (GKA), este evento anual reúne a destacadas promesas de este deporte.

El subdelegado ha señalado que Tarifa "va a volver a ser escenario de este gran campeonato, teniendo como protagonista un deporte acuático espectacular y ofreciendo además actividades paralelas".

En esa línea ha calificado de "privilegio" el tener este evento en el Campo de Gibraltar, y ha aludido a "la apuesta fuerte" del Gobierno andaluz por esta comarca y por la actividad turística y deportiva, la desestacionalización y la proyección de una zona con grandes atractivos.

Asimismo, los participantes han incidido en la difusión de este campeonato, en el escaparate que supone, en la presencia de competidores de varios países y en la importancia del deporte internacional, el turismo activo y la sostenibilidad desde un punto de encuentro donde "confluyen la ilusión de deportistas y familias, el impulso a los jóvenes talentos y la relevancia de la comarca como referente en disciplinas deportivas de esta índole".

La playa de Valdevaqueros acogerá a los jóvenes competidores de este campeonato mundial --GKA Youth Kiteworld Championship-- la próxima semana, y desde la organización se ha indicado que hasta la fecha ya se han inscrito 53 jóvenes de 16 países en la disciplina Freestyle Twintip y 25 procedentes de diez países en la disciplina de kite-surf.

También se ha destacado la presencia en este evento de una nueva generación de deportistas "con gran proyección internacional".

Para concluir, los organizadores han destacado "las excelencias" de este campeonato, de la sostenibilidad y del "deporte verde", y han señalado que este evento se complementa con una programación educativa y experiencial que incluye varios seminarios y demostraciones donde el público podrá probar las últimas novedades en material de kitesurf.

En el ámbito formativo, los más jóvenes podrán aprender cómo se fabrican estructuras y componentes de tablas de kitesurf, además de cómo afrontar competiciones, entrenamientos y calentamientos, o profundizar en cuestiones sobre nutrición y valores como el compañerismo. También podrán descubrir cómo se repara el material y saber más sobre el hábitat de la zona, la limpieza de playas y la fauna marina.