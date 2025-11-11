El Centro de Salud de Barbate (Cádiz) acoge un simulacro para actuar ante una agresión a profesionales sanitarios

Simulacro de una agresión a un sanitario en el Centro de Salud de Barbate (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Barbate (Cádiz) ha sido escenario de un simulacro para saber actuar ante una agresión a profesionales sanitarios, organizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda en colaboración con la Guardia Civil.

El ejercicio ha planteado, a lo largo de dos horas, tres supuestos de los más habituales que se dan en los centros sanitarios y que provocan la mayoría de las agresiones, como ha indicado la Junta en una nota.

En el primero, un paciente se encuentra en la sala de espera de una consulta de Medicina de Familia del Centro de Salud para ser atendido mientras otros pacientes con cita previa entran en la consulta antes que él.

En el segundo supuesto, un usuario sin cita previa acude a la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC) del centro para ser atendido en consulta, y el tercero se desarrolla en el interior de una consulta médica, donde el profesional no prescribe a un paciente lo que le solicita. En total, han participado dos médicos de familia y un profesional de la UAC.

El objetivo de esta actividad es comprobar in situ cómo reaccionan los profesionales ante un paciente agresivo y si saben gestionar la situación para que no termine en una agresión.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha asistido a este ejercicio recordando que "la implicación de la Consejería contra esta lacra es total", como demuestra, ha añadido, "además de todas las medidas ya adoptadas, la reciente constitución del Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía".

De hecho, este simulacro es una de las medidas preventivas propuestas en la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, un instrumento presidido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

La comisión cuenta con la participación de los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia. Además, son integrantes de la misma los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación.

La Junta ya ha llevado a cabo otros simulacros en centros de salud de Cádiz y Puerto Real, así como en hospitales, como en el puertorrealeño y el de Jerez.

FORMACIÓN EN TÉCNICAS COMUNICATIVAS EN ALGECIRAS

También este martes se ha desarrollado otra iniciativa enmarcada en el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En concreto, una formación en técnicas de negociación y habilidades comunicativas en el Hospital Punta Europa de Algeciras, que ha tenido por objeto facilitar herramientas y pautas sobre cómo actuar ante comportamientos violentos de los usuarios y pacientes para evitar agresiones o minimizar sus consecuencias.

Esta actividad, de unas cuatro horas, ha estado organizada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste en el marco del programa del Interlocutor Policial Sanitario. Ha contado con el equipo de negociadores policiales del Cuerpo Nacional de Policía, que ha impartido una formación especializada en gestión de conflictos.

Cerca de 40 profesionales de todas las categorías profesionales han participado en esta iniciativa, que se enmarca en uno de los ejes en la estrategia de prevención de las agresiones, como es la formación del personal sanitario en la adquisición de hábitos de seguridad y de concienciación sobre la importancia de su denuncia.

A través de análisis de casos denunciados de agresión, la Policía Nacional ha elaborado unas sencillas pautas preventivas que ayudan a los profesionales a minimizar riesgos en su entorno laboral y reconducir situaciones violentas, salvaguardando su integridad.

El taller presencial incluye información sobre la Instrucción 3/2017 sobre medidas policiales frente a agresiones a los profesionales de salud; el protocolo de actuación ante agresiones que siguen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; la regulación de agresiones a funcionarios sanitarios (artículo 550.1 del Código Penal); y algunas técnicas de contención verbal del agresor y medidas de seguridad.

Como ha apuntado la Junta, recientemente el Centro de Salud de Tarifa acogió un taller con carácter práctico y una docena de participantes sobre defensa personal, impartido por los responsables del área de formación de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y coordinado por los responsables de la Zona Básica de Salud de Tarifa y la UPRL del Área de Campo de Gibraltar Oeste.

Ante la colaboración de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, la delegada territorial de Salud y Consumo ha agradecido "la ayuda de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra las agresiones".