El Centro de Salud Poniente celebra sus 25 años atendiendo a la población de La Línea (Cádiz)

La delegada de Sanidad, Eva Pajares, en el Centro de Salud Poniente de La Línea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El centro de salud Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado este martes su 25 aniversario con un acto para poner de relieve el cuarto de siglo dedicado a la atención sanitaria de la población de su zona básica de salud.

La delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, junto al alcalde de La Línea, José Juan Franco, y al gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, Sergio Calderón, han acompañado a los profesionales del centro en el descubrimiento de una placa conmemorativa en un emotivo acto en el que, además, se ha generado una cápsula del tiempo, con recuerdos y experiencias de estos 25 años, según ha indicado en una nota la Junta.

Asimismo, ha señalado que en los últimos meses y con motivo de esta efeméride, desde el centro se ha desarrollado un variado programa de actividades con la población encaminadas a reafirmar el compromiso de sus profesionales con la salud, el bienestar y la participación de la ciudadanía de su entorno.

Así, se han llevado a cabo talleres de suelo pélvico, espalda saludable, reanimación cardiopulmonar para adultos, sueño saludable, dependencia en el hogar, sexualidad responsable y bienestar emocional, entre otros. Para las familias se han organizado talleres sobre los efectos nocivos de las nuevas formas de fumar, sexualidad responsable y primeros auxilios. La programación ha incluido también, en dos jornadas, una marcha saludable con usuarios del centro acompañados por profesionales de diversas categorías.

En ella han participado los fisioterapeutas de la unidad móvil, que enseñaron ejercicios básicos para mantener una actividad física adecuada. Al finalizar el recorrido, los participantes han podido disfrutar de un refrigerio a base de fruta y agua, y recibieron folletos informativos sobre hábitos de vida saludable. Además, a todos los asistentes a los talleres se les ha obsequiado con la pulsera conmemorativa del centro.

Desde su apertura, el centro de salud Poniente ha consolidado un modelo de Atención Primaria "cercano, integral" y orientado tanto a la asistencia clínica como a la promoción de la salud y el trabajo comunitario. El centro cuenta actualmente con una plantilla de 67 profesionales de distintas categorías, que trabajan de forma coordinada para garantizar una atención de calidad.

El equipo está integrado por 12 médicos de familia, seis residentes de Medicina de Familia, tres pediatras, once enfermeros de familia, dos residentes de Enfermería de Familia, dos enfermeras pediátricas, una enfermera de familia y comunitaria, una enfermera referente de centro educativo, una enfermera gestora de casos, una matrona, cuatro técnicos en cuidados de enfermería, una odontóloga, una trabajadora social, cuatro auxiliares administrativos, un administrativo, cuatro celadores-conductores, dos limpiadoras, cinco vigilantes de seguridad, una coordinadora de cuidados y una directora.

De todos ellos, cinco profesionales continúan en el centro desde su inauguración hace 25 años --dos enfermeras, una pediatra, un auxiliar administrativo y una limpiadora--, testimonio vivo de la trayectoria y el compromiso que han caracterizado al centro a lo largo de este tiempo.

La Junta ha indicado que durante el pasado año 2025, el centro registró una notable actividad asistencial, con un total de 129.914 consultas de medicina de familia, 77.919 de enfermería, 20.829 de pediatría, 5.076 de matrona, 4.200 de enfermería pediátrica, 1.944 de odontología y 1.032 de trabajo social. En lo que va de 2026, la actividad mantiene un ritmo elevado, con 56.928 consultas de medicina de familia, 30.303 de enfermería, 7.929 de pediatría, 1.934 de matrona, 1.125 de odontología, 875 de enfermería pediátrica y 590 de trabajo social.