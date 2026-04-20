El Centro de Transfusión organiza una campaña de donación de sangre con motivo del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Personas donando sangre en el Hospital de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) en la provincia de Cádiz ha organizado para esta semana una colecta especial de sangre con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera, que se celebra los próximos días 24, 25 y 26 de abril.

Así, habilitará un dispositivo para donar en el hall del edificio de Radioterapia del Hospital Universitario de Jerez desde este martes y hasta el jueves, en lo que son los tres días previos a la cita deportiva, en horario de 9,00 horas a 21,00 horas ininterrumpidamente, ha indicado la Junta en una nota.

Con el lema 'En Jerez no sólo se gana en la pista: dona sangre, regala vida', el Centro de Transfusión ha entendido que esta es "una excelente oportunidad" para promover la donación de sangre y reforzar el compromiso social dada la gran afluencia y el ambiente previos al Gran Premio de Motociclismo.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido al CTTC su iniciativa, animando a la población a participar, ya que "la sangre es el único medicamento que no puede fabricarse y tiene gran importancia para los tratamientos médicos de muchas personas, porque prácticamente, casi ninguna actividad hospitalaria se podría entender sin sangre, los hospitales no podrían funcionar", como ha expresado.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y gracias a este gesto se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas, como se ha recordado desde la Junta.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Además, es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado y antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.

Toda la información sobre los lugares, horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado 'Donar Sangre'. También se pueden consultar a través de la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.