Chiclana y Guadalcacín (Cádiz) acogen este mes dos espectáculos de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Un momento de la actuación de 'Divinas Palabras', de Atalaya - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos gaditanos de Chiclana de la Frontera y Guadalcacín, dos propuestas escénicas durante el mes de septiembre.

En concreto, la programación se desarrollará en Chiclana de la Frontera el viernes 19 de septiembre a las 20,00 horas, con la actuación de Atalaya, que representará 'Divinas Palabras' en el Teatro Moderno, ha detallado la Junta en una nota.

Con más de 40 años de trayectoria esta compañía trae una nueva versión "muy contemporánea" de la obra de Valle-Inclán, que es "con diferencia, la que más veces se ha llevado a escena fuera de España, por su calidad literaria y su riqueza de imágenes".

El tema central no es otro que la avaricia, la lujuria y la muerte descrito por Valle-Inclán, y muestra "con tremenda crueldad, pero también en clave grotesca", la miseria humana encarnada en la familia de un sacristán de aldea, que "bien puede extrapolarse a la realidad más cercana".

Ese mismo día a las 21,00 horas pero en Guadalcacín, el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz acogerá'Far West', de Yllana. Así se cierra la propuesta escénica del mes de septiembre, con un espectáculo que homenajea el mundo de las películas del oeste.

A través de la epopeya de los grandes antihéroes, la obra se adentra en un mundo salvaje y sin ley en el que se visitarán tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol o grandes persecuciones.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto.

Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.