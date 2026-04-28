Cinco empresas de Cádiz pasan a la final de los XIII Premios Emprendemos de la Junta por su innovación

Mercedes Colombo con representantes de las cinco empresas de Cádiz que pasan a la final de los XIII Premios Emprendemos de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco empresas gaditanas han sido las ganadoras de la decimotercera edición de 'Premios Emprendemos' en Cádiz, una iniciativa desarrollada en la región por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en la que han sido reconocidas por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental.

Junto a ello, según ha indicado la Junta en una nota, se ha tenido en cuenta el valor que aportan a la sociedad, en función de su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de Mysasbox (Jerez), Go! Planner Logistic Interconnection (Cádiz), Lutier Producciones (Rota), Glucotypp (Cádiz) y Plasticlab (Jerez).

La Junta ha explicado que Mysasbox es una plataforma digital basada en inteligencia artificial diseñada para facilitar el trabajo diario de los profesionales sanitarios, mientras que Go! Planner Logistic Interconnection es una plataforma SaaS de planificación y optimización logística que digitaliza y automatiza la asignación de rutas, horarios y recursos, como plataforma integral para operadores logísticos y transportistas.

Por otra parte, Lutier Producciones es una productora audiovisual especializada en formatos digitales de alto impacto social y Glucotypp aspira a liderar la nutrición personalizada basada en el glucotipo, combinando monitorización continua de glucosa con inteligencia artificial generativa para ofrecer recomendaciones dietéticas y de estilo de vida a medida. Además, Plasticlab es un estudio de diseño industrial y desarrollo de producto que ayuda a empresas y emprendedores a convertir ideas en productos físicos listos para el mercado.

Las cinco firmas ganadoras, seleccionadas por un jurado integrado por expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Cádiz, han recibido sus reconocimientos de la mano de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González; y del director DayOne Caixabank de Cádiz, Huelva y Sevilla, Juan Jesús Martínez, entre otros representantes institucionales.

La delegada de la Junta ha subrayado que "el talento emprendedor visto es el talento de la provincia, de presente y futuro, lo que hace sentirse muy orgullosos". Además, ha añadido que este talento refleja la capacidad del tejido empresarial para generar nuevas soluciones, abrir oportunidades y contribuir al crecimiento sostenible de la provincia de Cádiz.

Por su parte, el director general de Fomento del Emprendimiento ha puesto el acento en "la vitalidad y la diversidad del emprendimiento andaluz". En este sentido, ha afirmado que las empresas finalistas de esta convocatoria tienen un "sello especial, que es fruto de su apuesta por la innovación, el conocimiento y la tecnología", elementos que González ha considerado "esenciales" para el desarrollo económico y social de Andalucía.

Por otro lado, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha dado la bienvenida a Cádiz y ha agradecido la aportación de las personas emprendedoras a la generación de empresas y empleo, subrayando asimismo la colaboración público-privada y el compromiso en esta materia.

Según ha explicado la Junta, las empresas gaditanas ganadoras han conseguido incorporarse directamente al ranking de 'empresas Top50' con mayor impacto de la región. Esto les permitirá competir con otras 45 empresas por alzarse con el premio al emprendimiento innovador, en la gala final que la Consejería de Universidad celebrará en Huelva el próximo 25 de junio.

Además, junto a las cinco galardonadas, otras tres empresas gaditanas han sido seleccionadas como aspirantes al ranking Top50, sello con el que se distingue a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz. Se trata de Everlasting Art (Chiclana), Je Connection (San Roque) y Luna and Partners (Chiclana).

Estas tres firmas pasan ahora a una segunda fase, en la que tendrán una nueva oportunidad de llegar a la final. Serán evaluadas por un comité regional que seleccionará a un total de diez, de entre las 24 andaluzas (tres por provincia) que queden en los puestos seis, siete y ocho en las galas provinciales.