Colombo destaca que Andalucía avanza hacia una Administración Pública "más digital, pero también más humana"

Mercedes Colombo y José Loaiza en las jornadas sobre el decreto de la Junta para la agilización de la administración. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado que el Decreto 91/2026 de evaluación del desempeño y carrera horizontal supone una oportunidad histórica para transformar la Administración desde dentro, situando a los empleados públicos "como protagonistas de este proceso". Andalucía avanza hacia una Administración Pública "más digital, pero también más humana", ha afirmado.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la inauguración de las jornadas provinciales sobre el nuevo decreto, en la que también han intervenido el director del IAAP (Instituto Andaluz de Administración Pública), José Loaiza, y la directora general de Planificación y Evaluación del Sector Público, María Dolores Gálvez, Colombo ha señalado que la nueva regulación supone un "punto de inflexión muy importante" después de años de espera y permitirá, por primera vez en Andalucía, que los empleados públicos puedan "promocionar sin tener que cambiar de puesto".

Además, ha defendido que esta transformación debe servir para avanzar hacia una cultura que reconozca no solo la antigüedad, sino también la aportación de cada profesional. "Queremos reconocer a quienes se forman, a quienes mejoran sus competencias, a quienes innovan, a quienes comparten su conocimiento, a quienes mejoran los procedimientos y a quienes consiguen mejores resultados", ha señalado.

La delegada ha destacado que el nuevo modelo supone un reconocimiento también económico al esfuerzo y al desarrollo profesional, ya que la carrera horizontal incorpora efectos retributivos y la evaluación positiva del desempeño tendrá igualmente consecuencias económicas. "Una Administración mejor, una Administración del siglo XXI necesita empleados públicos reconocidos, motivados y preparados", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la incorporación de la Inteligencia Artificial permitirá, además, transformar las tareas que realizan estos profesionales. La Unidad de Automatización Inteligente alcanzó en 2025 un millón de horas de robot, verificó más de 19 millones de requisitos administrativos y procesó 7,4 millones de documentos. "Esto no significa que necesitemos menos profesionales, significa que necesitaremos profesionales diferentes, mejor preparados y con nuevas competencias", ha explicado.

Por su parte el director del IAAP, José Loaiza, ha defendido una nueva cultura basada en la evaluación como herramienta de mejora, señalando que "evaluar no significa castigar, significa conocer, mejorar y avanzar". El objetivo es avanzar hacia una Administración orientada a objetivos y resultados, capaz de medir qué hace, cuánto tarda en resolver y qué impacto tiene su trabajo sobre la ciudadanía, ha apuntado.

Esta transformación tendrá también una traducción directa en los servicios que recibe la ciudadanía, ha señalado Loaiza, que ha indicado que la Junta trabaja ya en el rediseño de los 25 procedimientos más comunes para que puedan realizarse desde el móvil en menos de cinco minutos. "Tenemos que cambiar la filosofía del 'vuelva usted mañana' al 'todo de una vez'" para lograr una Administración más rápida y que se anticipe a las necesidades de las personas, ha señalado.