Colombo destaca la trayectoria profesional de Silvia Rodríguez, nueva coordinadora del IAJ en Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una reunión con la nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en la provincia, Silvia Rodríguez Robles. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, se ha reunido con la nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en la provincia, Silvia Rodríguez Robles, de quien ha destacado su trayectoria profesional vinculada al ámbito jurídico.

Mercedes Colombo ha dado la bienvenida a la nueva responsable del IAJ, deseándole "mucha suerte" en su próxima gestión, según ha recogido la Junta en una nota sobre este encuentro.

La responsable andaluza en Cádiz ha destacado que este nombramiento sitúa al frente del organismo en la provincia a una profesional vinculada al ámbito jurídico y con experiencia reciente en la administración local.

Silvia Rodríguez Robles sustituye al sanluqueño Sergio Romero, que ha sido nombrado nuevo director general de Consumo de la Junta de Andalucía.

La nueva responsable del IAJ en la provincia de Cádiz es graduada en Derecho por la Universidad de Cádiz, institución en la que cursó también el Máster de Acceso a la Abogacía.

En la reunión también ha participado la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez.

El Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, es el organismo responsable de desarrollar las políticas de juventud impulsadas por la Junta de Andalucía.