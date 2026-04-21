Comienza la instalación de una bóveda de paso de agua en la A-372 entre Benamahoma y Grazalema en la Sierra de Cádiz

Obras en la carretera A-372 entre Benamahoma y Grazalema, en la Sierra de Cádiz, - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La instalación de una bóveda de paso de agua en la carretera A-372 entre Benamahoma y Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha comenzado este martes, una tarea contemplada dentro de los trabajos de emergencia que se desarrollan en esta vía tras el tren de borrascas del pasado invierno.

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, el alcalde de Grazalema, Javier García, y el equipo técnico han visitado la zona donde se ejecutan estos trabajos de emergencia y han insistido en la importancia de esta vía para la conectividad en la Sierra de Cádiz.

Durante esta visita de carácter técnico, los asistentes han podido comprobar la evolución de los trabajos, que incluyen actuaciones de envergadura como la estabilización del talud afectado, la construcción de muros de contención y pantallas de pilotes, la reconstrucción del sistema de drenaje, la reparación del firme y la calzada, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad y la actualización de la señalización.

Estas intervenciones responden a los graves daños ocasionados por el enjambre de borrascas, que obligó a una actuación urgente y coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la normalidad en la carretera.

En este sentido, la Junta ha informado que trabajan cuatro empresas especializadas, como son Geotécnica del Sur, Sacyr Conservación, Rialsa Obras y Retroder, en un total de 26 tajos a lo largo del tramo afectado, lo que evidencia la magnitud del dispositivo desplegado.

La delegada ha destacado "la colaboración y el esfuerzo conjunto" para acelerar los trabajos y "reducir al máximo" las molestias a los usuarios, insistiendo en que esta actuación se está desarrollando "con diligencia para devolver cuanto antes la normalidad a esta carretera fundamental para la comarca".

Además, en el marco de esta visita, la delegada del Gobierno ha mantenido un encuentro de trabajo con empresarios de la zona de Grazalema, a quienes ha trasladado un mensaje de tranquilidad, indicando que la reapertura de la A-372 se producirá "próximamente", una vez se garantice plenamente la seguridad de la infraestructura.