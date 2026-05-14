Comienzan los trabajos de emergencia para reparar daños tras borrascas en la Cañada del Cordero en Grazalema (Cádiz)

Una máquina trabajando en las obras de emergencia en la Cañada del Cordero, una vía pecuaria de Grazalema, en la Sierra de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de emergencia en la Cañada del Cordero, una vía pecuaria de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, afectada por el tren de borrascas que se registraron en los primeros meses de este año, se han iniciado ya dentro del marco del Plan Andalucía Actúa.

El coste aproximado de las actuaciones de emergencia en esta vía pecuaria de Grazalema es de 450.000 euros, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Los trabajos contemplan en su conjunto la retirada de material acumulado en el camino, como consecuencia de los desprendimientos generados por el tren de borrascas, y de la vegetación afectada. También está previsto el saneamiento de los taludes afectados, eliminando aquellas partes que presentan inestabilidad.

Una vez hecho esto, se procederá a la restauración del camino en los puntos que se encuentran cortados y de los pasos de agua que se han estropeado.

Para la estabilización de los taludes se contempla la construcción de escolleras que permitan dar estabilidad al conjunto.

Además de estas actuaciones principales se va a acometer la recuperación de las cunetas a lo largo de todo el recorrido para permitir que, en otros episodios de lluvias que puedan ocurrir, el agua drene correctamente y no dañe el camino.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha indicado que ésta es una de las vías pecuarias afectadas por las consecuencias de las borrascas en la provincia y que "resulta necesario intervenir en ellas para recuperar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de estas infraestructuras".

Además, ha recordado que la comarca de la Sierra de Cádiz ha resultado "muy afectada" debido a los pasados temporales, "como otras zonas de la provincia que también han sufrido daños y en las que también se han programado intervenciones de emergencia".

Del mismo modo, ha precisado que el equipo técnico ha analizado sobre el terreno las actuaciones prioritarias, trabajos de recuperación tanto en vías pecuarias como en equipamientos de uso público y caminos forestales.