Convocada una nueva edición del concurso 'Coplas del Carnaval para Andalucía' para agrupaciones del COAC de Cádiz

Archivo - La chirigota de Kike Remolino durante la final del COAC de Cádiz en el Gran Teatro Falla, a 28 de febrero de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha convocado el XXVIII Concurso 'Coplas del Carnaval para Andalucía', organizado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

En el certamen pueden participar las agrupaciones de categoría adulta de cualquier modalidad, desde coros a comparsas, chirigotas y cuarteto que participen en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) que se desarrolla desde el pasado domingo en el Gran Teatro Falla de Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Juntade Andalucía en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, ha señalado que este concurso es "una prueba más de la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por el Carnaval de Cádiz como patrimonio cultural y turístico de nuestra tierra", recordando que como en años anteriores, las agrupaciones no precisan de inscripción previa para la participación en el mismo.

Será el jurado de este concurso el que valorará la copla que mejor exprese la historia, los valores, las tradiciones y costumbres de Andalucía, siendo importante la creatividad y promoción de Andalucía o cualquiera de sus territorios.

El premio de este concurso consiste en un trofeo y 6.000 euros a la agrupación que decida el jurado, habilitado a tal efecto, el cual tendrá en cuenta la letra, la música, así como la interpretación de la misma. Así, se otorgará el premio a una única copla, no pudiéndose hacer mención especial ni ser repartido entre varias agrupaciones.

El fallo del jurado se dará a conocer a través de un comunicado conjunto de la Asociación de Autores y la Junta de Andalucía durante la semana de carnaval.

SEGUNDA EDICIÓN DE COPLAS A LA JUVENTUD ANDALUZA

Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, ha convocado el II Concurso de Coplas a la Juventud Andaluza.

Este galardón va dirigido a las agrupaciones que, en las categorías infantil y juvenil de cualquier modalidad participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2026. Se calificarán específicamente aquellas letras y coplas cuyo objeto, contenido y sentido tengan que ver con la puesta en valor de los jóvenes andaluces.

El galardón consta de dos premios, uno para la categoría infantil y otro para la categoría juvenil, y ambos suponen la estancia sufragada, desde el transporte, el alojamiento y la pensión completa, en cualquiera de los albergues de la red Inturjoven de la Junta de Andalucía para los grupos que logren hacerse con el reconocimiento.