Convocan una nueva edición del concurso escolar 'Concienciarte' sobre los valores del Parque Natural del Estrecho

El viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, presentando una nueva edición del concurso Concienciarte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Cádiz, ha convocado una nueva edición del certamen de Ciencia y Arte 'Concienciarte', una iniciativa a través de la cual se pretende acercar los valores naturales y culturales del Parque Natural del Estrecho a los escolares de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

El viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, el director del Parque Natural del Estrecho, Jorge Serradilla, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, han dado a conocer todos los detalles de esta sexta edición del concurso.

En el mismo pueden participar todos los alumnos de los centros escolares del Campo de Gibraltar, teniendo hasta el próximo 15 de mayo para presentar sus trabajos, ha detallado la Junta en una nota.

Los responsables de la Junta han valorado de forma "muy positiva" esta nueva edición del concurso, que contribuye a que los escolares "conozcan más de cerca toda la riqueza ambiental con la que contamos" en el Campo de Gibraltar.

Igualmente, han animado al alumnado de la comarca a participar en esta nueva edición de 'Concienciarte', para que sigan acercándose al Parque Natural del Estrecho y a todo lo que tiene que ofrecer, poniendo de manifiesto "la apuesta" de la Junta por impulsar estos espacios, que son "motores de economía sostenible" ya que "no sólo da valor añadido al turismo de la zona, sino que también acogen a un importante número de empresas que abogan por un modelo que compatibiliza el desarrollo empresarial con la conservación de los valores ecosistémicos de este paraje".

La participación se hará a través de varias categorías, como son Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Educación Especial y Educación Permanente.

La temática estará relacionada con los valores naturales, culturales, paisajísticos, socioeconómicos o paisajísticos del Parque Natural del Estrecho, con atención a los yacimientos y restos arqueológicos marinos y terrestres, el patrimonio etnográfico, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, la necrópolis de los Algarbes, las canteras romanas, el arte rupestre, las formaciones geomorfológicas como los flysch, los procesos migratorios, la influencia climática del viento en los deportes acuáticos y la producción de energía eólica, o la diversidad de especies de flora y fauna, tanto terrestres como marinas, entre otros.

Aquellos trabajos presentados en Diverciencia Algeciras, pertenecientes a las categorías de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos, que versen con temática relacionada con el Parque Natural del Estrecho pasarán directamente a concursar con su póster en el presente Certamen de Ciencia y Arte del Parque Natural del Estrecho 'Concienciarte'.

Sólo se podrá participar con un trabajo, que deberá presentarse por Registro General de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar en Algeciras hasta las 23,59 horas del 15 de mayo. En el reverso de cada trabajo deberá figurar el nombre del alumno, el curso escolar y el nombre del centro educativo, así como un título asignado al trabajo.

Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial presentarán sus dibujos en soporte papel DINA-4 (297x210 mm), pudiéndose utilizar cualquier material para elaborarlos y estos dibujos deberán realizarse en el aula en presencia del profesor, mientras que los de Secundaria, Formación profesional y Educación Permanente deberán presentar sus trabajos en formato póster, preferentemente con unas dimensiones de 50x70 cm.

Los trabajos serán valorados por una comisión tripartita compuesta por un representante del Parque Natural del Estrecho, un representante de la Asociación de Amigos de la Ciencia (Diverciencia) y un representante del Instituto de Estudios Campogibraltareños.

El jurado seleccionará de entre todos los trabajos tres de cada categoría, y de esta selección saldrá un ganador de cada una de ellas, siendo el fallo el 5 de junio a las 18,00 horas en el Centro Comercial Bahía de Algeciras.

A la hora de valorar los trabajos se tendrán en cuenta aspectos como el concepto, la originalidad, innovación y la técnica plástica en el caso de e Infantil, Primaria y Educación Especial. Para Secundaria, Formación Profesional y Educación Permanente se valorarán la hipótesis de partida, metodología, claridad expositiva y conclusiones y bibliografía.

En cuanto a los premios, los autores de los tres trabajos seleccionados de cada categoría recibirán un diploma, un lote de publicaciones del Parque Natural del Estrecho y un regalo patrocinado por El Corte Inglés.

Por su parte, los ganadores de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, FP y Educación Permanente y un máximo de dos acompañantes por alumno serán premiados con una excursión marítima de avistamiento de cetáceos patrocinada por Turmares y por Firmm.