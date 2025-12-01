Danza y música protagonizan las propuestas de la Red Andaluza de Teatros Públicos en diciembre en la provincia de Cádiz

Archivo - Entrada del Teatro Pedro Muñoz Seca en El Puerto de Santa María (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y en colaboración con los ayuntamientos adheridos, impulsa en el mes de diciembre la celebración de cuatro funciones de la Red Andaluza de Teatros Públicos en la provincia de Cádiz, con propuestas de danza y música.

La propuesta para el último mes del año está marcada por la diversidad artística y la presencia de compañías andaluzas y nacionales en tres municipios de la provincia gaditana como son Arcos de la Frontera, El Puerto de Santa María y Conil de la Frontera, ha indicado la Junta en una nota.

De esta manera, la red refuerza su papel como "herramienta clave" para la difusión de las artes escénicas en todo el territorio, consolidando su apuesta por la creación contemporánea, la danza, el circo y la música.

'En Vano', la propuesta de danza inclusiva de la Compañía Danza Mobile, subirá el telón para la programación gaditana en diciembre. Será con dos funciones, una en Arcos de la Frontera el próximo jueves 4 de diciembre y otra en Conil de la Frontera el día 12.

La pieza explora "los huecos" de esculturas, inspirada en la idea de "lo que no se ve o lo que está entre líneas". La obra es un estudio sobre el vacío y la suspensión, la espera y el deseo, utilizando el movimiento mínimo y la música en directo para crear una experiencia contemplativa y potente.

Por su parte, El Puerto de Santa María recibe este 5 de diciembre a Javi Ruibal Trío. El percusionista y batería sevillano se acompaña de Ale Benítez al bajo y Manu Sánchez al piano y teclados para transitar por los temas que componen su disco 'Solo un mundo', un alegato en defensa del cuidado del planeta.

Los tres músicos propondrán un recorrido por "ocho parques naturales protegidos" a través de "delicadas y pegadizas melodías con sólidas bases rítmicas o mezclando bellos paisajes sonoros cargados de sencillez con elaboradas armonías". El concierto será a las 20,00 horas en el Teatro Municipal Muñoz Seca.

El mismo municipio que abre la programación, Arcos, la cerrará el próximo 27 de diciembre. Ese día, Staff Opera Club ofrecerá un concierto de música navideña en la iglesia de San Juan de Dios.

El conjunto musical interpretará una selección de piezas musicales de 'El Mesías' de Haëndel, con una narración en español que será el hilo conductor de las arias y dúos del programa.

La Junta ha indicado que la Red Andaluza de Teatros Públicos ha sumado 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía en el último trimestre del año. Este incremento, que supone un 19,38% más de presupuesto, refuerza la presencia de distintos espectáculos con un coste que asume íntegramente la Consejería de Cultura.

De este modo, se reafirma el compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural, impulsando una programación que fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad.