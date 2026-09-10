La décima edición de la Marcha Rosa en Cádiz será el 4 octubre en Los Toruños por la investigación sobre el cáncer

Presentación de la décima edición de la Marcha Rosa en Los Toruños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía (Amucan Bahía), con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha presentado la X Marcha Rosa, un encuentro comunitario emblemático que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la presentación, donde se ha dado a conocer el cartel de este evento solidario, han participado la delegada territorial de Vivienda, Juventud, Ordenación del Territorio, y de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto, José Ignacio González, y Yolanda Beláustegui, presidenta de la entidad organizadora.

Asimismo, ha señalado que coincidiendo con el mes del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, esta marcha busca movilizar y concienciar a la sociedad de la Bahía de Cádiz sobre la urgencia de impulsar la investigación científica y reforzar el diagnóstico precoz como pilares indispensables para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

De este modo, los intervinientes en esta presentación han animado a la ciudadanía a participar en esta X Marcha Rosa, con el objetivo de apoyar la investigación en esta materia.

Durante la presentación de la actividad, la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, ha manifestado el pleno respaldo del Gobierno andaluz a la labor desempeñada por la entidad, destacando que "el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños vuelve a convertirse en un gran escenario de solidaridad, donde el compromiso ciudadano, el deporte y la naturaleza se ponen al servicio de una causa crucial".

"Desde la Junta de Andalucía renovamos nuestro apoyo a Amucan Bahía y a todas las entidades que trabajan incansablemente para promover la prevención, el diagnóstico precoz y los hábitos de vida saludables en nuestros espacios naturales públicos", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha destacado que "es un orgullo para El Puerto seguir acompañando a Amucan Bahía en una cita que alcanza ya su décima edición y que demuestra, año tras año, que el deporte también puede ser una herramienta de solidaridad y de esperanza".

González Nieto ha animado a todos los portuenses y vecinos de la Bahía a participar en esta Marcha Rosa, "una jornada para disfrutar en familia del entorno natural, pero sobre todo para sumar, visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y contribuir con cada inscripción a algo tan importante como la investigación".

Desde la presidencia de Amucan Bahía, Yolanda Beláustegui ha celebrado que esta iniciativa solidaria, no competitiva, "cumple ya su décimo aniversario, dedicada a la investigación, una apuesta fundamental para la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía". A este respecto, ha insistido en que los fondos que se recauden con las inscripciones de la X Marcha Rosa irán destinados a seguir sufragando un proyecto de investigación sobre esta enfermedad.

Asimismo, la presidenta de Amucan Bahía ha agradecido el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento portuense, así como el apoyo de las entidades colaboradoras y los escolares que diseñan los dorsales.

La Junta ha indicado que debido a la gran acogida a esta iniciativa, donde el respaldo de la Bahía ha crecido año tras año, la organización espera superar un año más el millar de participantes como en las ediciones anteriores. Para adaptar la actividad a la condición física de cada persona, se han preparado dos itinerarios: un recorrido general por el interior del parque de 6,5 kilómetros y dificultad moderada y un itinerario breve de 4,3 kilómetros de dificultad fácil.

La jornada del domingo día 4 en Los Toruños comenzará a las 10 horas con una sesión de animación y bienvenida en la Carpa de Los Toruños. A las 10,30 se dará salida para el recorrido general y a las 11 horas partirán los participantes del recorrido breve. El evento se cerrará con un sorteo de obsequios donados por las entidades colaboradoras.

Las inscripciones con un donativo de ocho euros y recogida de dorsales tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de octubre, en horario de 17,30 a 20,00 horas, en el patio de la Casa de Los Toruños. Cada inscripción incluirá un obsequio conmemorativo.

La jornada contará con un despliegue logístico que incluye la presencia de Protección Civil, servicio de ambulancia, abanderados para señalar el camino, personal voluntario de apoyo y un equipo de limpieza para garantizar que el entorno natural quede libre de cualquier residuo.