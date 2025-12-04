La delegada de la Junta en Cádiz reivindica "respeto e igualdad para los andaluces" en el acto del 4D

Mercedes Colombo en el acto del Día de l a Bandera por el 4 de diciembre en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha reivindicado "respeto e igualdad para los andaluces". "El 4 de Diciembre nos consagramos a una bandera de convivencia y concordia, donde los andaluces apelamos a la unidad e igualdad, una bandera que reconoce el derecho a la autonomía y a la solidaridad que contempla la Constitución, un día en el que el pueblo ondeó la blanca y verde en busca de igualdad, libertad y respeto a un proyecto común", ha afirmado en el acto institucional que ha celebrado la Junta de Andalucía para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía en la provincia de Cádiz.

La Casa de Iberoamérica ha sido el escenario de este acto y a la cita han asistido autoridades como la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el resto de los delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, entre otros. También ha participado una amplia representación de diferentes colectivos, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes judiciales o sindicales.

Según ha indicado la Junta en una nota, Colombo ha destacado que "esta es una fecha que se celebra por cuarto año para conmemorar las históricas y multitudinarias manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 que reivindicaron la autonomía como expresión de la voluntad del pueblo andaluz para acceder a su autonomía plena, bajo una misma bandera, la blanca y verde, la bandera del diálogo la unión y la esperanza".

"Fue un ejemplo de unidad y de dignidad que hoy sigue emocionando, que sigue vigente y que hace que nuestra bandera esté en muchos sitios, por todas partes", ha señalado para referirse después a que este año se han organizado diferentes actividades por parte de las delegaciones territoriales de la Junta para visibilizar el 4D en Cádiz. En estas jornadas en torno al Día de la Bandera se ha puesto en valor "lo mejor de la provincia: la gastronomía, la industria, la cultura o el medio ambiente por bandera".

Colombo ha incidido en que se celebra "el día del orgullo de ser andaluces, el día de la igualdad entre españoles". "Defendemos un andalucismo moderno, equilibrado y transversal, que no pone etiquetas ni excluye sensibilidades, un andalucismo y una provincia de Cádiz que construye, que no enfrentamos", ha subrayado.

Finamente, Colombo ha afirmado que "a Andalucía nadie le ha dado nada. Los andaluces y los gaditanos lo que han conseguido lo han logrado con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio". "Estamos construyendo la Andalucía del mañana bajo una bandera común para todos. Una Andalucía y una provincia a la que hoy se le respeta, escucha y valora", ha concluido.