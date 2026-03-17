El delegado territorial de Empleo presenta a empresarios de Cádiz los servicios y programas de apoyo de la Junta

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto al presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos Cordero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, acompañado por el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos Cordero, ha inaugurado este martes una jornada informativa sobre servicios y programas de apoyo a las empresas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La sesión ha reunido a empresarios y profesionales interesados en conocer de primera mano los recursos y herramientas que la Consejería de Empleo pone a disposición del tejido productivo para mejorar la empleabilidad, facilitar la contratación y apoyar el desarrollo de las empresas, como ha indicado la Junta en una nota.

Durante la jornada se han desarrollado distintas ponencias técnicas centradas en los servicios que el Servicio Andaluz de Empleo ofrece a las empresas, los recursos de la Red Eures para la movilidad laboral europea, el programa Emplea-T dirigido a pymes, autónomos y mutualistas, así como los Proyectos Singulares de Formación para el Empleo.

La jornada ha concluido con un turno de preguntas en el que los asistentes han podido resolver dudas y ampliar información sobre los distintos programas presentados.

Durante su intervención, el delegado territorial ha destacado la importancia de estas jornadas para empresas, ya que el Servicio Andaluz de Empleo está avanzando hacia un modelo "más cercano, ágil y adaptado a las necesidades reales del tejido empresarial", facilitando herramientas que mejoran la gestión de las ofertas y el acceso "al talento".

En este sentido, ha subrayado que el nuevo portal, saempleo.es, integra todos los servicios a personas demandantes de empleo y permite a las empresas gestionar sus procesos de selección "de forma integral, con apoyo técnico especializado y en tiempo real".

Asimismo, ha puesto en valor los incentivos a la contratación indefinida, especialmente dirigidos a autónomos y pymes, así como los programas de formación vinculados a sectores estratégicos como el hidrógeno verde, el aeroespacial o el naval. En su opinión, "todas estas iniciativas contribuyen a dinamizar el mercado laboral y a favorecer un empleo más estable y de calidad en la provincia".

Por su parte, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha destacado que las empresas de la provincia están afrontando hoy "un desafío que va más allá de lo coyuntural", como es "la dificultad real para encontrar y retener talento adecuado".

"Estamos ante un desajuste estructural entre la oferta y la demanda de empleo que condiciona la competitividad de nuestro tejido productivo, especialmente en sectores clave como el servicios", ha afirmado, reconociendo que estas jornadas "no son solo oportunas, sino necesarias", porque "acercan herramientas concretas a quienes tienen la responsabilidad de generar empleo y actividad económica".

Desde la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz han valorado especialmente la colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y la Consejería, porque permite trasladar al terreno los programas, incentivos y recursos disponibles.

El encuentro ha sido organizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en colaboración con la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz.