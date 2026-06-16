Empleo destina unos 485.000 euros a ayudas para que las pymes de Cádiz mejoren la seguridad laboral

Archivo - El delegado de Empleo, Daniel Sánchez, en una reunión de trabajo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinará en la provincia de Cádiz 484.609,40 euros para respaldar iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad y salud laboral en las empresas gaditanas una vez que ha abierto el plazo este martes para que las pequeñas y medianas empresas, así como las personas trabajadoras autónomas con al menos una persona empleada, puedan solicitar ayudas dirigidas a financiar proyectos de mejora en materia de prevención de riesgos laborales, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria de estas subvenciones.

En una nota, la Junta ha explicado que del total de la cuantía destinada a la provincia de Cádiz 423.943 euros se destinan a proyectos de inversión en prevención de riesgos laborales y 60.666 euros a actuaciones orientadas a reforzar la integración de la prevención en la gestión empresarial.

En el conjunto de Andalucía, la Consejería destina 4,01 millones de euros a esta convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en las pequeñas y medianas empresas. La Junta ha indicado que la convocatoria se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, suscrita con los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía.

Por su parte, el delegado de Empleo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha destacado que "esta línea de ayudas refuerzan el compromiso del Gobierno andaluz con el objetivo de impulsar que los entornos laborales sean seguros y saludables, promoviendo la cultura preventiva y la gestión eficaz de los riesgos laborales".

Entre las actuaciones que tendrán consideración prioritaria en esta convocatoria destacan las destinadas a combatir el estrés térmico en los centros de trabajo mediante la implantación de sistemas de climatización industrial, refrigeración evaporativa o ventilación.

En este sentido, el delegado territorial ha señalado que la incorporación de actuaciones específicas frente al estrés térmico responde a "una realidad cada vez más presente en numerosos sectores productivos" y ha añadido que "en este territorio resulta especialmente importante impulsar medidas que permitan adaptar los entornos de trabajo al incremento de las temperaturas, garantizando la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del calor sobre todo en época estival".

El plazo de solicitud de estas ayudas permanecerá abierto durante un mes desde la publicación de la convocatoria en el BOJA, hasta el próximo 15 de julio. Las solicitudes deberán registrarse preferentemente de manera telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. La cuantía de los incentivos oscila entre 1.200 y 15.000 euros, pudiendo cubrir hasta el 75% de la inversión realizada.

Se contemplan dos líneas principales de ayudas. Por un lado, se establecen ayudas para mejoras en instalaciones y equipos de entre 1.500 y 15.000 euros, financiándose inversiones que permitan incorporar mejoras preventivas en los centros de trabajo. Entre ellas, la sustitución de maquinaria, la instalación de sistemas para el control de contaminantes, adaptaciones de seguridad en equipos de trabajo o la implantación de medidas y tecnologías destinadas a mejorar la protección de las personas trabajadoras.

Por otro lado, se establece una segunda línea para la integración de la prevención en la gestión empresarial de entre 1.200 y 12.000 euros para actuaciones que favorezcan la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Entre ellas se incluyen programas de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i orientados a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos sobre riesgos emergentes o la implantación inicial de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.