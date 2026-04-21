Entregados los certificados profesionales a 15 participantes del programa de empleo 'Mas Janda Interior' en Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en la entrega de certificados profesionales del programa de empleo y formación 'Mas Janda Interior' en Alcalá de los Gazules. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha asistido a la entrega de certificados profesionales del programa de empleo y formación 'Mas Janda Interior', desarrollados en los municipios de Paterna de Rivera y de Alcalá de los Gazules con la participación de 15 personas.

Este proyecto comenzó el pasado 22 de abril de 2025 y ha concluido este martes 21 de abril de 2026, beneficiando a mayores de 45 años y en situación de desempleo procedentes de los municipios gaditanos de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera y San José del Valle, ha indicado la Junta en una nota.

La visita ha tenido lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, donde el alumnado ha recibido sus diplomas conducentes a la obtención de los correspondientes certificados profesionales.

Tras un período de 12 meses, han alternado la formación teórica y la práctica laboral remunerada, completando un programa que ha contenido dos acciones formativas diferenciadas, una de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, de nivel uno y 390 horas, que concluyó en Paterna de Rivera el pasado mes de octubre de 2025; y otra de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales, de nivel dos y 370 horas, que concluye este martes en Alcalá de los Gazules.

El delegado territorial de Empleo ha estado acompañado por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, Javier Rodríguez, y por el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro.

Daniel Sánchez ha saludado al alumnado y al equipo docente, a los que ha felicitado "por su alto nivel de aprovechamiento de esta oportunidad de formación", demostrando con ello "un fuerte compromiso con el empleo y muchas ganas de aprender en todas las acciones organizadas".

Esta formación ha proporcionado a los alumnos-trabajadores conocimientos generales sobre cómo atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Además, han podido aprender a preparar y apoyar estas intervenciones, así como el desarrollo de las intervenciones de atención física, socio-sanitaria y psicosocial de estas personas.

Con el certificado profesional que obtendrán con este proyecto, podrán desarrollar su actividad tanto en el ámbito privado como público, en centros o equipamientos que presten servicios de atención sociosanitaria, como son los Centros de Día o los Centros Residenciales.

Las ocupaciones relacionadas con esta formación son las de Cuidadores de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, Cuidadores de personas dependientes en Instituciones o la de Gerocultores.