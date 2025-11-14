Especialistas del Hospital de La Línea (Cádiz) actualizan conocimientos en emergencias obstétricas

Matronas y facultativos especialistas en Ginecología y Obstetricia así como en Anestesiología del Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz), en una formación de emergencias obstétricas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Matronas y facultativos especialistas en Ginecología y Obstetricia así como en Anestesiología del Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, han participado en una actividad formativa con el objetivo de actualizar conocimientos en emergencias obstétricas.

Esta acción formativa, en proceso de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha tenido como objetivo principal entrenar habilidades prácticas ante las principales situaciones de riesgo vital en el ámbito obstétrico, como hemorragia posparto, distocia de hombros, preeclampsia, eclampsia, prolapso de cordón y reanimación materno-neonatal, entre otras, ha indicado la Junta en una nota.

El curso, de 30 horas de duración, ha combinado una fase virtual teórica de 22 horas con una intensa jornada práctica basada en simulación clínica, donde los profesionales han podido trabajar en equipo en escenarios próximos a la realidad, de cara a mejorar la coordinación y la seguridad de la atención tanto a la madre como al recién nacido.

Esta actividad formativa ha contado con la participación de docentes acreditados por el Grupo Español de Seguridad Obstétrica y la coordinación de la ginecóloga María Ángeles Ruiz Alfonso, adjunta de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital universitario de La Línea de la Concepción.

Con este tipo de iniciativas, el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este ha señalado que reafirma su compromiso con la seguridad del paciente, la formación continua de los profesionales y la excelencia asistencial en la atención al parto y las emergencias obstétricas.