El Festival de Cádiz Música Española apuesta por la diversidad sonora, la creación y la difusión del patrimonio

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cádiz Música Española, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre, ha señalado que vuelve a apostar un año más por la diversidad sonora, la creación contemporánea y la difusión del patrimonio musical español en su 23 edición, por lo que el programa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, reúne en la capital gaditana a artistas y músicos actuales de la talla de Los Estanques y El Canijo de Jerez, la cantautora Lorena Álvarez, el músico Alonso Díaz y Las Adelfas, o el dúo barcelonés Hidrogenesse.

Además, en una nota, ha añadido que este año Cádiz volverá a acoger una nueva edición de Microclima, ciclo de música ambiente que reunirá a Esplendor Geométrico, acompañados por artistas como Paloma Peñarrubia, Clara Brea, Ernesto Rosa y Clara de Asís.

El festival desplegará esta programación más actual por distintos espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere La Tía Norica, el Edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz o Baluarte de la Candelaria entre otros enclaves patrimoniales. Además, el Parque Celestino Mutis, volverá a ser la sede de una nueva cita de Electrolunch.

Por su parte, la Universidad de Cádiz repite como escenario en el Festival a través del programa Campus Rock, que será el escenario de dos conciertos destacados. El primero, el de la cantautora asturiana Lorena Álvarez presentará, el viernes 14 a las 20,00 horas, su nuevo disco 'El poder de una misma'. Por otro, el dúo barcelonés Hidrogenesse, referente de la música electropop nacional, celebrará su gira aniversario con el espectáculo 'Así se baila el siglo XX', donde reinterpretan sus grandes éxitos junto a piezas recientes inspiradas en su colaboración con el escritor Álvaro Pombo y la banda sonora de la película Daniela Forever. La actuación tendrá lugar el sábado 15, a las 22,00 horas.

Ese mismo sábado, en el Teatro del Títere, a las 18,00 horas, Alonso y Las Adelfas interpretarán '¿Qué es querer?', su nuevo trabajo discográfico, un proyecto en solitario que supone una nueva etapa en su trayectoria artística tras liderar el grupo Napoleón Solo.

En el segundo fin de semana, el sábado 22, a las 20,00 horas, el Gran Teatro Falla será escenario de un concierto especial que ofrecerán Los Estanques y El Canijo de Jerez, que presentarán su espectáculo conjunto 'Lágrimas de plomo fundido', un encuentro entre rock psicodélico y raíces andaluzas. El disco, que se estrenó en septiembre, conviven ecos del rock andaluz de Triana o Smash con referencias al pop británico de los 60 y 70.

Por otra parte, la música electrónica y experimental volverá a tener un papel protagonista, y en esta ocasión será el Baluarte de la Candelaria el que acoja el ciclo 'Microclima' con seis propuestas encabezadas por el legendario dúo Esplendor Geométrico, pioneros de la escena europea de música industrial y ambiente. Además, el sábado 22 desde las 12,00 hasta las 23,00 horas, el Parque Celestino Mutis será escenario de una jornada de música electrónica en formato familiar, de la mano del proyecto 'Electrolunch', impulsado con el apoyo de la Consejería de Cultura.

El Festival de Cádiz Música Española está organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Inaem y del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), la Universidad de Cádiz, la Fundación Unicaja, la Diputación Provincial, el Conservatorio Superior de Música de Sevilla "Manuel Castillo", el Real Conservatorio Profesional de Música de Cádiz "Manuel de Falla" y la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera.