El Festival de Música Española de Cádiz culmina su 23 edición con 14 llenos absolutos de sus 35 espectáculos

El Gran Teatro Falla en una de las funciones del Festival de Música de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 23 Festival de Música Española de Cádiz ha concluido su edición 2025 con un balance positivo, tras alcanzar el lleno absoluto en 14 de los espectáculos programados. El cartel de este año lo conformaban 35 propuestas entre conciertos, estrenos, actividades educativas y proyectos de mediación, ha recordado la Junta.

En una nota, ha destacado el crecimiento sostenido del festival y su consolidación como una de las grandes citas del otoño musical andaluz. Los espacios de mayor afluencia fueron el Gran Teatro Falla, con llenos los días del estreno con la propuesta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; María Moreno con 'Magnificat'; el concierto de Los Estanques y el Canijo de Jerez, y la representación de 'Farra', a cargo de Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, propuesta que también llenó en las dos funciones ofertadas a escolares.

Por su parte, el Centro Cultural Fundación Unicaja también alcanzó el lleno con los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, mientras que las seis propuestas de la Casa de Iberoamérica registraron el lleno absoluto, al igual que el Palacio de Congresos, con el concierto de la Orquesta Barroca de Cádiz y el conjunto Virelay. Igualmente, el Teatro del Títere 'La Tía Norica', agotó las localidades en las propuestas del pianista, Juan P. Floristán y la cantaora Rocío Márquez.

Además, las propuestas como Microclima, que tuvo lugar en el Baluarte de la Candelaria, o el Electrolunch, celebrado a lo largo de una jornada completa, reunieron a más de un millar de participantes, confirmando el interés por las iniciativas que ofrecen sonidos más actuales y que conectan música, ocio y divulgación, según la organización.

La programación ha reunido 35 actividades entre conciertos, estrenos, proyectos de mediación y acciones educativas, distribuidas en una docena de espacios patrimoniales y escénicos. La integración de la música con la vida urbana gaditana ha sido uno de los logros más destacados, articulando un recorrido sonoro por algunos de los espacios más representativos del patrimonio local, según la organización.

Asimismo, ha calificado la respuesta del público ha como "sobresaliente", con un incremento de asistentes provenientes de distintas provincias andaluzas y del resto de España. Para la directora del Festival, Violeta Hernández, "esta edición afianza el reposicionamiento del Festival de Cádiz en el panorama cultural, ampliando públicos y reforzando su vocación de servicio público".

La edición 2025 ha hecho de la diversidad sonora uno de sus principales ejes. Así, convivieron propuestas de música clásica, repertorio histórico, creación contemporánea, jazz andaluz y flamenco, reforzando la identidad plural del festival. El evento también puso el foco en la visibilización del talento femenino, con estrenos de compositoras españolas y subrayando el compromiso del festival con la igualdad y la perspectiva de género en la creación musical.

Junto a ello, la organización también ha destacado la apuesta por la creación contemporánea y el talento andaluz se reflejó en la participación de 27 artistas de la comunidad y en la presentación de 24 estrenos absolutos, situando a Cádiz como un punto de referencia en investigación sonora y experimentación musical.