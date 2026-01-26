La filóloga Carmen Amores explora el potencial de las redes para divulgar la literatura en su cita en Cádiz

Archivo - Biblioteca Provincial de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La filóloga Carmen Amores ofrecerá el 28 de enero en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz una charla en la que explorará el potencial de las redes sociales para divulgar la literatura, un evento que inicia la programación de este año del Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

La lingüista hablará del papel actual de las redes sociales en la difusión de la lectura y la literatura en un encuentro titulado 'Leer en tiempos de scroll: redes sociales, Literatura y divulgación', ha detallado la Junta en una nota.

Carmen Amores es filóloga francesa y profesora de español para extranjeros, gran defensora del acento andaluz y una activista de la lengua como identidad. En sus redes sociales comparte fragmentos de obras literarias, recita poemas sobre todo de escritoras, y expresa teorías lingüísticas de una forma amena y accesible que le han convertido en uno de los referentes para jóvenes, que la siguen en sus redes.

Durante su intervención conversará sobre las redes sociales como herramienta divulgativa de la lectura y la literatura, así como sobre el fenómeno de la divulgación cultural en entornos digitales. Lo hará a partir de su experiencia personal, con especial atención a la defensa del acento andaluz, con todas sus particularidades, y a la lengua como seña de identidad de una cultura y una riqueza históricas.

El Centro Andaluz de las Letras continúa este año proporcionando al público andaluz un lugar de encuentro de todas las disciplinas literarias y un espacio para el pensamiento y el fomento del espíritu crítico.