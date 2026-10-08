La final de la Liga Nacional de Novilladas se celebrará en Sanlúcar (Cádiz) el 31 de octubre

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la presentación del cartel de la gran final de la Liga Nacional de Novilladas - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado, junto al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, del cartel de la gran final de la Liga Nacional de Novilladas, que se celebrará en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el próximo 31 de octubre a las 17,00 horas y será retransmitida por Canal Sur Televisión.

Antonio Sanz ha expresado su satisfacción porque la final de este circuito nacional se celebre por tercer año consecutivo en Andalucía, ya que de esta forma "sellamos como evento estable esta final tan importante para los novilleros con picadores".

Por su parte, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha destacado que las 193 novilladas que se han celebrado dentro del proyecto de la Liga Nacional de Novilladas han supuesto "una revolución" en el segmento de las novilladas, algo que ha sido posible por la implicación de las administraciones públicas de Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Además, la directora adjunta de RTVA, Isabel Cabrera, ha señalado que "Canal Sur está por la democratización de su programación, por el servicio público, por poner en antena una programación variada, que incluya festejos taurinos tan bien recibidos por la audiencia".

En la final que se celebrará en Sanlúcar se lidiarán cinco ejemplares de la ganadería de Fuente Ymbro para los triunfadores de los cinco circuitos de este año: Sergio Rollón (Madrid), Marco Polope (Valencia), Manuel Quintana (Andalucía), Jorge Oliva (Castilla y León) y Pepe Martínez (Extremadura).

Estos circuitos, en los que un número corto de novilleros, seleccionados en función de sus méritos, competían por el triunfo en un sistema de eliminatorias sucesivas hasta alcanzar la final, han supuesto la celebración de 34 novilladas con picadores.

El Circuito de Novilladas de Andalucía fue retransmitido por la Radio Televisión Andaluza (RTVA) desde el primero de sus festejos, en el que participaron nueve novilleros, de los que siete eran andaluces.

Al acto de presentación han asistido el secretario general de Interior, David Gil; el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; el director general de la Fundación Toro de Lidia, Borja Cardelús; la directora adjunta de RTVA, Isabel Cabrera; y el empresario de Sanlúcar de Barrameda, Carmelo García.