Finaliza el programa de Empleo y Formación en Arcos (Cádiz) con la entrega de certificados

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto al alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, en la clausura de un curso formativo - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado junto al alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, el programa de Empleo y Formación 'Arcos Forma 2024', que ha finalizado con la entrega de diplomas al alumnado participante en este proyecto, dirigido a jóvenes menores de 30 años.

La visita se ha celebrado en el Edificio Emprendedores de Arcos de la Frontera, donde los 15 participantes han recibido los diplomas acreditativos tras completar el curso, que ha acabado este martes tras un año de duración, ha indicado la Junta en una nota.

Este proyecto ha permitido al alumnado alternar la formación teórica con la práctica mediante contrato laboral durante su desarrollo. La acción formativa ha sido 'Asistencia a la Dirección', de nivel tres y conducente a certificado profesional, complementada con un programa formativo de nivel uno de 'Actividades básicas de atención al cliente'.

La formación teórica, con una duración de 680 horas, se ha impartido en la Casa de la Juventud de Arcos, mientras que la fase de trabajo efectivo se ha desarrollado en instalaciones municipales.

Durante la visita, el delegado territorial de Empleo ha agradecido su participación al Ayuntamiento de Arcos y ha saludado al alumnado y al equipo docente, a quienes ha felicitado por "el esfuerzo y la constancia demostrados durante todo el programa", así como por "su compromiso" con la mejora de su cualificación y empleabilidad.

El alcalde ha agradecido la oportunidad de poder ofrecer esta formación específica, que resulta "más ágil y adaptada a lo que se está demandando ahora mismo", y se ha comprometido a seguir homologando más aulas para continuar dando "oportunidades de formación y de inserción a los arcenses".